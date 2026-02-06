El Louvre no levanta cabeza: se aplaza sin fecha la elección del proyecto para la gran reforma anunciada por Macron

La reunión del jurado internacional, prevista el 11 de febrero próximo, para elegir el proyecto ganador de una gran reforma del Museo del Louvre ha sido aplazada sin fecha, según informó este jueves el diario Le Figaro.

El presidente del jurado, el prefecto (delegado del Gobierno) de la región de Ile-de-France y de París, Marc Guillaume, informó recientemente por carta a los miembros del jurado de ese aplazamiento, según el rotativo que dijo haber tenido acceso a la misiva.

Anunciado por el presidente francés, Emmanuel Macron, en enero de 2025 y lanzado a finales de junio, el concurso internacional para el "Nuevo Renacimiento del Louvre" generó una oleada de solicitudes, con equipos de arquitectos de todo el mundo deseosos de trabajar en nuevos accesos del edificio y espacios excavados bajo un patio del museo, incluyendo una gran sala para exhibir la Gioconda.

El 10 de octubre, el jurado seleccionó inicialmente a cinco grupos para proyectos que representan 135 millones de euros sin IVA (el resto del presupuesto, estimado en varios cientos de millones de euros, no forma parte del concurso).

Los consorcios dispusieron así de tres meses para presentar un plan para renovar los 22.000 metros cuadrados del museo más visitado del mundo. Ante esta fecha límite, todos solicitaron una prórroga y obtuvieron una semana adicional, que finalmente se amplía a una fecha desconocida.

Este aplazamiento se produce en el contexto de la inminente salida del gobierno de la ministra de Cultura, Rachida Dati, para lanzarse plenamente a su objetivo de conquistar la Alcaldía de París en las próximas elecciones municipales del 15 y 22 de marzo próximos.

Se espera también que esa salida de Dati sea aprovechada para el primer ministro, Sébastien Lecornu, para llevar a cabo una remodelación de su gabinete, con vistas a enfilar la recta final del mandato hasta las próximas elecciones presidenciales de 2027.

Últimamente, la ministra de Cultura y su equipo habían trabajado incansablemente para tratar de poner fin a la huelga iniciada por los tres sindicatos del museo el 15 de diciembre.

El Louvre ha estado cerrado completamente desde entonces durante tres días y parcialmente en otros nueve, con un coste estimado de casi 2 millones de euros de pérdidas.

Desde el robo de las joyas de la Corona el 19 de octubre, que aún siguen en paradero desconocido, el orden de las prioridades del Louvre ha estado centrado en explicar sus deficiencias y luego restablecer un sistema de seguridad eficiente.