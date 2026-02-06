Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tractores BarcelonaElecciones AragónPasapalabraSantiago SeguraBarcelonaBaliza V16Borrasca MartaRodaliesBaja laboralSorteo Copa del ReyMedicinaAudiencia tv
instagramlinkedin

Premio literario

Cultura e identidad, la firme apuesta de la Fundación Ángeles Terrazo

Impulsada por Ángeles Terrazo, la entidad convoca el certamen de novela con mejor dotación económica de Galicia

El premio asciende a 20.000 euros y el plazo finaliza el 30 de julio

Ángeles Terrazo en el centro junto a su hija, Marián Mouriño, su marido, Carlos Mouriño, su yerno, Miguel Álvarez, y sus nietos Ángel y Carlos (d.).

Ángeles Terrazo en el centro junto a su hija, Marián Mouriño, su marido, Carlos Mouriño, su yerno, Miguel Álvarez, y sus nietos Ángel y Carlos (d.). / Jose Lores

Carolina Sertal

Vigo
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cultura, identidad, vocación social y una apuesta por la creación literaria y el fomento de la lectura, así como la apertura de nuevas formas de expresión entre los más jóvenes. Es la filosofía que mueve a la Fundación Ángeles Terrazo y que ayer se dio a conocer públicamente ante la sociedad viguesa en un acto celebrado en el Teatro Afundación con el patio de butacas prácticamente lleno, un evento que ofició el escritor y colaborador de FARO Pedro Feijoo, quien presentó la entidad indicando que nace "coa vontade de promover, preservar e traballar polo desenvolvemento da cultura dende Vigo e cunha ollada especial dende o ámbito da literatura, fomentando a lectura e incentivando a creación literaria para dar voz a novas firmas".

Con las brochas del artista vigués Ramón Trigo resbalando en directo para diseñar una obra de gran formato al fondo del escenario, la poeta viguesa Branca Trigo y la arpista Pilar Yuste ofrecieron un emocionante recital como antesala a la intervención de la impulsora de esta nueva entidad viguesa, María de los Ángeles Terrazo Blanco, arropada desde el público por su marido, Carlos Mouriño, y su hija, Marián Mouriño, actual presidenta del Real Club Celta, así como por los miembros del patronato de la entidad: Luis Quinteiro Fiúza, Juan Carlos Aladro Fernández, Susana García-Baquero Borrell, Alfonso Carlos Penela Fernández, Isidoro Nicieza y José Manuel Amoedo.

En su intervención, que inició con un agradecimiento personal al presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, y a su mujer, Teresa Cendón, ambos presentes, Ángeles Terrazo explicó al público asistente que "este proyecto es, ante todo, un homenaje a mi padre, que falleció pensando que su apellido desaparecería con él y hoy, a través de esta fundación, su apellido permanece vivo".

"Queremos que nuestros jóvenes encuentren vías de expresión y de comunicación"

Ángeles Terrazo

— Presidenta de la Fundación

Terrazo detalló que, con el nacimiento de la fundación, "sobre todo queremos fomentar la lectura entre los jóvenes. Vivimos en un mundo dominado por la inmediatez y las pantallas, pero un buen libro ofrece algo insustituible, la capacidad de detener el tiempo, de viajar y moverse, de comprender al otro y también de comprenderse a uno mismo. La literatura nos ayuda a entender el pasado, a mirar el presente con espíritu crítico e imaginar futuros posibles. Por eso, creemos firmemente que la lectura sigue siendo una herramienta esencial. Para formar personas más libres, más empáticas y más humanas. Queremos también fomentar la escritura, abrir caminos para que los jóvenes con talento encuentren en la palabra vías de expresión y comunicación".

Impulso al talento narrativo

En su afán por impulsar la creación literaria y contribuir al fortalecimiento del tejido cultural, Ángeles Terrazo anunció también la puesta en marcha del que pasa a convertirse en el galardón literario de mayor dotación económica de Galicia, el Premio Ángeles Terrazo de Novela, cuya cuantía asciende a 20.000 euros y que aspira a convertirse en un referente cultural desde Vigo. La recepción de originales finalizará el 30 de julio de 2026 y la presidenta de la entidad detalló que la obra ganadora será editada en gallego y castellano, con 300 ejemplares en cada idioma.

Público asistente a la presentación de la fundación. | José Lores

Público asistente a la presentación de la fundación. | José Lores

El jurado de este nuevo certamen estará conformado por Darío Villanueva, José Manuel Otero Lastres, Bieito Rubido, Arantza Portabales y Adolfo Domínguez. Precisamente, estos dos últimos protagonizaron un pequeño coloquio con Pedro Feijoo en el evento, en el que ambos abordaron su papel como miembros del jurado y se comprometieron a valorar las obras presentadas "coa maior das honestidades".

Noticias relacionadas

El broche al evento, en el que también estuvieron presentes Carmela Silva, Gorka Gómez, David Regades o Julio García Comesaña, entre otros, lo puso el cantante y bailador Xisco Feijoó, quien interpretó una bonita pieza "recollida" en Moscoso, en Pazos de Borbén, poniendo en valor así a las "cantareiras gallegas".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Uclés: 'Para mí la guerra terminó en el 75. A lo mejor para Pérez-Reverte terminó en el 39. Habría que preguntarle
  2. Isabel Coixet: 'La enfermedad no nos hace mejores pero sí nos puede enseñar a ver las cosas de otra manera
  3. El mayor bote de 'Pasapalabra' tendrá ganador hoy: última hora en directo
  4. ¿Quién ha ganado el rosco de 'Pasapalabra'? Rosa se lleva el mayor bote de la historia del programa
  5. Muere la madre de Javier Castillo dos meses después de fallecer su padre: 'No es justo
  6. ¿Acertarías el rosco de 'Pasapalabra' que ha dado el premio a Rosa?
  7. ¡A mí también me importa una mierda!
  8. Rosa, ganadora del bote de 'Pasapalabra': 'Manu tuvo muchas victorias y eso pudo generar la idea de que era más fuerte

Cultura e identidad, la firme apuesta de la Fundación Ángeles Terrazo

Cultura e identidad, la firme apuesta de la Fundación Ángeles Terrazo

Hockey, deseo y amor prohibido: así son los romances deportivos que están conquistando las plataformas de 'streaming'

Hockey, deseo y amor prohibido: así son los romances deportivos que están conquistando las plataformas de 'streaming'

Super Bowl 2026: ¿Qué se sabe de la actuación de Bad Bunny?

Super Bowl 2026: ¿Qué se sabe de la actuación de Bad Bunny?

ISE vuelve a batir récord y cierra con más de 92.000 asistentes

ISE vuelve a batir récord y cierra con más de 92.000 asistentes

El Obispado de Urgell cede a la Generalitat el uso de tres iglesias románicas de la Vall de Boí

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Corea debuta en Barcelona: "Tenemos el presentimiento de que el público catalán lo disfrutará"

Elton John denuncia al 'Daily Mail' por revelar datos de su salud y del nacimiento de su hijo

Elton John denuncia al 'Daily Mail' por revelar datos de su salud y del nacimiento de su hijo

Urtasun, Rull, Collboni y Dalmau asisitirán el domingo a la gala de los Premis Gaudí