La Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Corea debuta en Barcelona con 'Jungle': "Tenemos el presentimiento de que el público catalán lo disfrutará"

La Korea National Contemporary Dance Company (KNCDC) debuta con 'Jungle' en el Mercat de les Flors de Barcelona este fin de semana. Doce intérpretes actúan en esta pieza de danza contemporánea del coreógrafo Kim Sungyong, director de la compañía, creador de un método propio que busca extraer la singularidad y la autenticidad de cada bailarín. El Process Init persigue nuevas formas de creatividad a partir de lo que lleva dentro cada uno. "Quiero que saquen lo que llevan dentro de sí, que construyan a partir de allí. Cada bailarín hace movimientos diferentes en la obra pero todos persiguen un mismo objetivo. Es un caos ordenado", ha indicado en rueda de prensa.

'Jungle' es "un cuadro expresionista, abstracto, fruto de una recolección de movimientos abstractos surgidos de los propios bailarines". Considera a sus intérpretes cocreadores porque su trabajo de investigación y experimentación con el movimiento es la base. Hablar de la jungla, 'Jungle', fue una idea que surgió durante este trabajo previo en la sala de ensayos. "Pedí a los bailarines que crearan su propia jungla, a partir de su visión, de su manera de moverse y de reaccionar construí la pieza".

"La belleza es transmitir al público un mensaje ordenado que parte de lo imprevisible"

La obra hace referencia tanto a la jungla social en la que vivimos como a la jungla psicológica y la jungla imaginaria. Todas esas ideas se combinan y propulsan 'Jungle'. "Es una obra que conmueve, que toca la fibra. Tengo el presentimiento de que el público catalán lo disfrutará", asegura el coreógrafo, que ya presentó la obra en Pamplona el año pasado.

Un momento de 'Jungle'. / Hwang Inmo

Destaca que es la única Compañía Nacional de Danza contemporánea de Asia. Se fundó en 2010. Kim Sungyong, que ha dirigido más de un centenar de obras, capitanea la compañía desde 2023. "Empecé a bailar a los 15 años y ahora tengo 50. El significado de la belleza ha ido cambiando continuamente, cada diez años aproximadamente. Cada vez encuentro más difícil expresar a través de mis obras lo que quiero que sea la danza. Ahora me gusta expresarme como me da la gana y en el impacto que genera esa danza está la belleza". Y añade: "La belleza es transmitir al público un mensaje ordenado que parte de lo imprevisible".

Música 'aérea'

La música es del japonés Marihiko Hara, autor también de la banda sonora del filme 'Kokuho'. "Ya había trabajado con él hace 10 años cuando empezaba a crear mi propio método y él buscaba también el suyo. En 'Jungle' le pedía que creara una música que reflejara su idea de jungla". Su partitura incorpora sonidos de todo tipo y ruidos que ha grabado y mezclado. "Le pedí que, al que cada bailarín impregna sus movimientos con su idea de jungla, él hiciera lo mismo con la música". Al principio no hay ritmo o melodía. Es imprevisible. Pero acaba harmonizando con el movimiento de los bailarines.

"La música en esta obra es como el aire", señala. La atmosfera que crea la suma de danza y música construye un ecosistema que refleja las inquietudes del ser humano y su lucha por la supervivencia. La iluminación también juega un papel clave en la obra. Con ella se transforma de manera radical el espacio vacío donde se mueven los intérpretes con movimientos que a veces parecen inspirados en el mundo animal, orgánicos, y otros son más mecánicos. La danza para Sungyong "no puede describirse con palabras". Hay que verla y sentirla. No se lo pierdan.