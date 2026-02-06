Comunicado
Bad Gyal publicará el 6 de marzo 'Más Cara', su segundo disco
Bad Gyal publicará el viernes 6 de marzo 'Más Cara', su segundo álbum de estudio, según informa el 'management' de la cantante en un comunicado. El trabajo, que construye su eje creativo "a partir de referencias y códigos que acompañan a la artista desde sus primeros contactos con la música", incluye algunos de los avances publicados durante el último año, como 'Da Me', 'Última Noche' y 'Fuma'.
La catalana presentará 'Más Cara' en directo en su próximo tour, que pasará entre marzo y mayo por Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao y A Coruña, a la espera del anuncio de las fechas internacionales.
Suscríbete para seguir leyendo
- David Uclés: 'Para mí la guerra terminó en el 75. A lo mejor para Pérez-Reverte terminó en el 39. Habría que preguntarle
- Isabel Coixet: 'La enfermedad no nos hace mejores pero sí nos puede enseñar a ver las cosas de otra manera
- El mayor bote de 'Pasapalabra' tendrá ganador hoy: última hora en directo
- Muere la madre de Javier Castillo dos meses después de fallecer su padre: 'No es justo
- ¿Quién ha ganado el rosco de 'Pasapalabra'? Rosa se lleva el mayor bote de la historia del programa
- ¡A mí también me importa una mierda!
- Muere Eugeni Sallent, exdirector de TV3
- Muere Alma María Vaesken, cantante del grupo Los 3 Sudamericanos