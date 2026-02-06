Bad Gyal publicará el 6 de marzo 'Más Cara', su segundo disco

Bad Gyal publicará el viernes 6 de marzo 'Más Cara', su segundo álbum de estudio, según informa el 'management' de la cantante en un comunicado. El trabajo, que construye su eje creativo "a partir de referencias y códigos que acompañan a la artista desde sus primeros contactos con la música", incluye algunos de los avances publicados durante el último año, como 'Da Me', 'Última Noche' y 'Fuma'.

La catalana presentará 'Más Cara' en directo en su próximo tour, que pasará entre marzo y mayo por Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao y A Coruña, a la espera del anuncio de las fechas internacionales.