Comunicado

Bad Gyal publicará el 6 de marzo 'Más Cara', su segundo disco

Bad Gyal, durante un concierto en el pasado Share Festival, el 20 de junio de 2025 en Barcelona.

Bad Gyal, durante un concierto en el pasado Share Festival, el 20 de junio de 2025 en Barcelona. / Zowy Voeten

Europa Press

Europa Press

Barcelona
Bad Gyal publicará el viernes 6 de marzo 'Más Cara', su segundo álbum de estudio, según informa el 'management' de la cantante en un comunicado. El trabajo, que construye su eje creativo "a partir de referencias y códigos que acompañan a la artista desde sus primeros contactos con la música", incluye algunos de los avances publicados durante el último año, como 'Da Me', 'Última Noche' y 'Fuma'.

La catalana presentará 'Más Cara' en directo en su próximo tour, que pasará entre marzo y mayo por Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao y A Coruña, a la espera del anuncio de las fechas internacionales.

