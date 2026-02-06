Super Bowl 2026: ¿Qué se sabe de la actuación de Bad Bunny?

La Super Bowl 2026, que enfrentará a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks, se disputa este domingo 8 de febrero en Levi’s Stadium, en Santa Clara (California, EEUU), la casa de los San Francisco 49ers. La gran final del fútbol americano empezará a las 18:30 (hora del Este) y 15:30 (hora del Pacífico), lo que se traduce en que el inicio en España será a las 00:30 (horario peninsular) ya del lunes 9 de febrero. El partido, la edición 60 de la Super Bowl, se podrá ver en abierto por primera vez a través de Cuatro. También en Movistar Plus+ a través del canal DAZN 1 (dial 70), así como en la aplicación de la propia plataforma.

Y en el descanso del partido, el concierto de Bad Bunny, donde se prevé que presente 'Debí tirar más fotos', mejor álbum del año en los últimos premios Grammy, aunque también se espera que incluya una selección de los éxitos de su carrera.

Horario del Halftime Show

Bad Bunny será esta vez el encargado de amenizar el descanso más famoso del deporte. En los últimos años han actuado en el Halftime Show artistas como Kendrick Lamar, Beyoncé, Shakira y Jennifer López, entre muchos otros. Su actuación se prevé entre las 2 y las 2.30 de la madrugada del lunes, dependiendo de cómo de rápido avance el encuentro (en el fútbol americano los cuartos son de 15 minutos de tiempo efectivo cada uno).

Chris Pizzello / AP / VÍDEO: SARA FERNÁNDEZ / PI STUDIO

¿Cuánto dura la actuación?

El concierto del descanso de la Super Bowl acostumbra a alargarse unos 13 minutos. En este tiempo el artista incluye las canciones que quiere, pero siempre sin pasarse de lo previsto en un 'show' guionizado al segundo. El minuto de publicidad va muy caro.

Invitados y canciones

En la rueda de prensa de presentación del espectáculo le preguntaron a Bad Bunny por los artistas invitados, siempre uno de las grandes incógnitas en este espectáculo. El puertorriqueño se rió. "Tendré muchos invitados, que van a ser mi familia y toda la comunidad latina alrededor del mundo", se limitó a decir. Nombres y rumores hay muchísimos. De hecho, él salió por sorpresa en la actuación de la Super Bowl 2020 con Shakira y Jennifer López.

Cómo será el 'show'

"No quiero destripar nada, la gente solo se tiene que preocupar de bailar. Sé que le dije a la gente que tenían cuatro meses para aprender español, pero no hace falta tampoco, solo aprendan a bailar y hagan lo que les salga del corazón", comentó Bad Bunny durante la rueda de prensa. La superestrella puertorriqueña aseguró que será una "enorme fiesta" y que no hará falta entender español para disfrutarla. Será el primer espectáculo únicamente en español de un descanso de la Super Bowl. Desde la NFL, el comisionado Roger Goodell confió en que el artista usará esta plataforma "para unir a la gente".

"Quiero llevar al escenario, por supuesto, mucho de mi cultura, pero no quiero revelar nada", afirmó durante la charla en el centro de convenciones Moscone. "Solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una enorme fiesta. Va a ser lo que la gente siempre puede esperar de mí".