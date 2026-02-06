6 de febrero: el motivo por el que esta fecha se ha vuelto tendencia entre los fans de Aitana

Toda comunidad de fans tiene sus peculiaridades, esas señas de identidad colectiva que la distinguen del resto de grupos de admiradores. Apodos, colores, vestimenta, y otros elementos definen una personalización en la que las fechas suelen jugar un rol protagonista.

Los fans de Aitana Ocaña, evidentemente, no iban a ser la excepción de este fenómeno. De hecho, la 'fandom' de la cantante catalana tiene bien marcada en el calendario la fecha de este viernes: el 6 de febrero. Pero, ¿cuál es el motivo de esta celebración tan característica?

¿Por qué los fans de Aitana celebran el 6 de febrero?

No es casualidad que los seguidores más fieles de la artista nacida en Sant Climent de Llobregat hayan elegido esta fecha. No se trata del día de su cumpleaños, que cae en 27 de junio. La razón es más simple que eso: '6 de febrero' es el título de la canción que abre el cuarto álbum de estudio, 'Cuarto azul' (2025), de Aitana.

Teniendo en cuenta que el proyecto de la cantante vio la luz en mayo del año pasado, esta es la primera vez que los fans pueden celebrar la fecha que da nombre a esta producción de dos minutos y 55 segundos de duración desde su estreno. Y no solo eso: '6 de febrero' acumula casi 70 millones de reproducciones en Spotify, por lo que es probable que, con motivo de este 'aniversario', los fans la empujen a alcanzar esta cifra redonda.

¿Cuál es el significado de la letra?

La canción explora el dolor y la melancolía tras una ruptura amorosa en la que la narradora se siente abandonada y olvidada rápidamente por la otra persona. A través de sus versos, Aitana describe el proceso de lidiar con la soledad en su "cuarto azul" y el sentimiento de desilusión al haber creído en promesas vacías, llegando incluso a cuestionar si fue utilizada por su pareja para olvidar a un amor pasado. El tema central es la dificultad de dejar ir un sentimiento que todavía persiste, mientras se intenta "bailar para no llorar más".

La fecha que da título a la canción, el 6 de febrero, cobra importancia como un símbolo de la pérdida de la autenticidad y el compromiso que existió en la relación. Representa un momento específico en el tiempo en el que hubo un "te amo" real, pero que ahora se ha transformado en algo lejano y frío. Al repetir el ruego de que le "devuelvan" su 6 de febrero, la cantante expresa el deseo de recuperar su propia historia o el tiempo perdido antes de que esa fecha quedara marcada por la traición de quien la olvidó primero

Así pues, la conmemoración no solo es una celebración ligada a la figura de la intérprete, sino que es una reivindicación de todas aquellas personas que están atravensando (o ya lo han hecho en el pasado) una etapa marcada por el desamor y la soledad.

Guiños a la canción

No son pocas las cuentas que se han hecho eco de esta fecha y la causa de su celebración en redes sociales. Sin ir más lejos, el perfil de Netflix España ha compartido un fragmento ya viral en su día de la docuserie 'Aitana: Metamorfosis' en el que se muestra cómo compuso los primeros versos del estribillo.

También desde Universal Music han invitado a la comunidad a rememorar este título y reproducir la canción en el primer 'aniversario' desde su lanzamiento, recordando que alcanzó el primer puesto en la clasificación de 'Los40' de España y Argentina.

Y no podía faltar una pequeña dosis de humor: hay quienes han aprovechado la ocasión para compartir memes que ilustran las emociones que despierta esta composición en los oyentes durante su escucha.