Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca LeonardoRodaliesPuigdemontLaLigaAdifAyusoRadares móvilesCarles PuigdemontJosefina CastellvíAudiencia televisiónEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Informe

Sony destaca los éxitos de Rosalía, Peso Pluma y Bad Bunny en sus resultados financieros

La cantante Rosalía durante el Concierto-Manifiesto x Palestina en el Palau Sant Jordi

La cantante Rosalía durante el Concierto-Manifiesto x Palestina en el Palau Sant Jordi / Jordi Otix

EFE

EFE

Tokio
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La multinacional japonesa de la tecnología y el entretenimiento Sony destacó este jueves los recientes éxitos de Rosalía, Peso Pluma y Bad Bunny en su informe de resultados financieros, tras anunciar un aumento interanual de más del 12% en el beneficio neto de los primeros nueve meses de su ejercicio motivado, en parte, por el buen desempeño de su rama musical.

"El nuevo álbum de Rosalía, Lux, alcanzó el número uno a nivel mundial en su primera semana en Spotify, y el álbum colaborativo de Peso Pluma, Dinastía, es uno de los más reproducidos en Spotify", dijo la directora financiera de la empresa, Lin Tao, en una rueda de prensa. Tao aseguró que estos éxitos globales son el resultado del empeño de Sony Music Group por "descubrir artistas locales y apoyar sus esfuerzos musicales".

El éxito de los Grammy

La ejecutiva también destacó el éxito del puertorriqueño Bad Bunny en los Grammy, donde se hizo con el premio a mejor álbum del año por 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'. Tanto Bad Bunny como el mexicano Peso Pluma tienen acuerdos de distribución con The Orchard (subsidiaria de Sony Music Group), mientras que la española Rosalía es parte del sello Columbia Records, también propiedad de Sony.

La multinacional japonesa informó este jueves de un aumento interanual del 12,4 % en su beneficio neto para los primeros nueve meses de su ejercicio, de abril a diciembre, hasta los 947.780 millones de yenes, unos 5.127 millones de euros (6.028 millones de dólares).

Ese incremento estuvo motivado en parte por los buenos resultados en su negocio musical, donde el beneficio operativo del segmento creció un 9 % interanual en el último trimestre de 2025 gracias a un auge en las ventas relacionadas con los servicios de 'streaming'.

Noticias relacionadas

Sony mejoró además sus previsiones para la totalidad del año fiscal en curso, que finaliza en marzo, y en el que espera embolsarse un beneficio neto de 1,13 billones de yenes (6.112 millones de euros), lo que supondría un 5,9 % más que el ejercicio anterior.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Isabel Coixet: 'La enfermedad no nos hace mejores pero sí nos puede enseñar a ver las cosas de otra manera
  2. David Uclés: 'Para mí la guerra terminó en el 75. A lo mejor para Pérez-Reverte terminó en el 39. Habría que preguntarle
  3. Muere la madre de Javier Castillo dos meses después de fallecer su padre: 'No es justo
  4. Grammy 2026: Heidi Klum luce el vestido a medida más extremo e incómodo de la gala
  5. Grammy 2026: Los looks más atrevidos de la alfombra roja, de Lady Gaga a Sabrina Carpenter, Chapel Roan y Karol G
  6. Muere Alma María Vaesken, cantante del grupo Los 3 Sudamericanos
  7. ¡A mí también me importa una mierda!
  8. Los Grammy miden este domingo la hegemonía de Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar: actuaciones, nominados y alfombra roja

Catalunya necesita más recintos para su triunfo audiovisual: “Hay arte digital que no se puede exhibir porque no tenemos la infraestructura”

Catalunya necesita más recintos para su triunfo audiovisual: “Hay arte digital que no se puede exhibir porque no tenemos la infraestructura”

El Louvre muestra por primera vez la corona robada de la emperatriz Eugenia

Versace ficha al belga Pieter Miuler para pilotar la nueva era de la Casa de la Medusa

Versace ficha al belga Pieter Miuler para pilotar la nueva era de la Casa de la Medusa

La brecha de género en los Goya: sólo una mujer ha ganado el premio a Mejor Dirección de Fotografía y Arte en 40 años

La brecha de género en los Goya: sólo una mujer ha ganado el premio a Mejor Dirección de Fotografía y Arte en 40 años

Sony destaca los éxitos de Rosalía en sus resultados financieros

Sony destaca los éxitos de Rosalía en sus resultados financieros

Crítica de 'Tres adioses': Un melodrama luminoso ambientado en Roma sobre la vida, la muerte y el duelo

Crítica de 'Tres adioses': Un melodrama luminoso ambientado en Roma sobre la vida, la muerte y el duelo

‘Primate’: los chimpancés también matan a la gente

‘Primate’: los chimpancés también matan a la gente

Mick Herron, premio Carvalho: "Vivimos en un mundo cada vez más aterrador, y mis personajes no pueden hacer demasiado al respecto"

Mick Herron, premio Carvalho: "Vivimos en un mundo cada vez más aterrador, y mis personajes no pueden hacer demasiado al respecto"