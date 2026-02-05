El Reggaeton Beach Festival incorpora socios internacionales para afrontar un “crecimiento global”

El Reggaeton Beach Festival inicia una nueva fase tras la incorporación de tres socios internacionales y el establecimiento una nueva estructura interna. El fondo de inversión Cerruti Capital 1881, con sede en Dubái, así como dos actores españoles, el conglomerado Vanquish Sports & Media Group y la plataforma cultural G13 Group, se convierten en “socios estratégicos” en una “nueva fase de crecimiento global”, anuncia la muestra de música latina y cultura urbana, que este año celebrará su 8ª edición en siete enclaves: Barcelona, Madrid, Alicante, Tenerife, Mallorca, Santander y Nigrán (Pontevedra).

Mattia Loetscher, de G13 Group, es el nuevo presidente ejecutivo, y el cargo de CEO recae en Andrés Tortarolo, fundador de Vanquish, empresa que gestiona derechos de imagen de los futbolistas. La operación apunta a hacer del Reggaeton Beach Festival una “plataforma global de entretenimiento, integrando eventos en vivo, alianzas de marca, contenidos, propiedad intelectual y experiencias impulsadas por la comunidad en múltiples mercados internacionales”, apunta el comunicado cursado por la muestra. Los creadores del festival, en 2017, Iván Sanahuja y Raúl Rojas, apuntan a este diario que conservan un papel como socios fundadores, “con acciones", y puestos "en el consejo de administración, que constituirá el órgano de gestión”.

Más que un género musical

El Reggaeton Beach Festival se ha asentado como el más importante de Europa de este género, y el año pasado atrajo a unas 50.000 personas, sumando sus dos jornadas, al recinto del Fira Gran Via, en L’Hospitalet. En la nota, Tortarolo destaca que el reguetón “ya no es solo un género musical” sino “una de las expresiones culturales más influyentes del mundo y un vehículo extraordinariamente potente para las marcas que quieren conectar de forma auténtica con audiencias globales, especialmente ‘millennials’ y Generación Z”.

El alcance del acuerdo apunta a la dimensión internacional de la muestra, subraya Mattia Loetsche. “No solo ampliamos su alcance como circuito de festivales, sino que evolucionamos hacia una verdadera plataforma integral de producción, que abarca desde los eventos en vivo hasta la producción discográfica, el desarrollo de contenidos y la expansión a escala global”. Iván Sanahuja añade que la operación “no se basa en la venta, sino en la construcción”.

El festival anuncia que la 8ª edición en su sede barcelonesa tendrá lugar en fechas más tempranas que en años anteriores, el 26 y 27 de junio, y espera poder anunciar pronto los primeros nombres de su cartel. En sus siete ediciones anteriores, ha contado con estrellas como Bad Bunny, Daddy Yankee, Don Omar, Karol G, Myke Towers o Rauw Alejandro.