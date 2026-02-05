Raül Refree y Aída Tarrío, un tándem ancestral y futurista en el estreno de 'Gala i Ovidio' en Barnasants

En algún lugar flotante entre el pasado y el futuro, la tradición y la exploración, habita el vehículo que han creado Raül Refree y Aida Tarrío. Él, músico y productor asociado a multitud de proyectos con artistas remarcables, incluyendo voces femeninas en ese momento emergentes como Sílvia Pérez Cruz, Rosalía o la portuguesa Lina. Ella, integrante de Tanxugueiras, grupo con vocación de trascender las pautas del folk. Su álbum, confluencia de sendos epés, ‘Un final que parece un principio’, abrió espacios aventurados y removió emociones este jueves en su noche estreno, el Teatre Casino de l’Aliança de Poble Nou, dentro de Barnasants.

Una “hermandad galaico-catalana”, así la presentó el nuevo director del ciclo, Marçal Girbau, en la noche que fue también de inauguración de Dopo Barnasants, un posconcierto con micros abiertos, en el piso superior del teatro, un día conocido como Petit Club, inspirado ahora en el Dopo Tenco (del Club Tenco de Sanremo). Concierto de puesta en escena espartana e industrial: ambos músicos encarados, separados por una mesa con máquinas e instrumentos y silueteados en negro sobre un fondo mayormente blanco. Empezó con una de las piezas más extremas del disco, ‘Espadelada’, con el canto de raíz popular de Tarrío sobrevolando los punteos distorsionados de guitarra de Refree, músico que, recordemos, hace un millón de años fue miembro de Corn Flakes, grupo encuadrado en la escuela del hardcore melódico.

Los cantautores Raül Refree y Aida Tarrío / EPC

El tándem ha elegido el ‘alter ego’ de ‘Gala i Ovidio’ en homenaje a Rosalía de Castro (y sus hijos mellizos), y una fuerza poética ancestral se manifestó a través de la voz de Tarrío, sin necesidad de exageraciones telúricas, con su natural registro conmovedor, diáfano y bien modulado. Y sin recurrir al repertorio de otro tiempo, con canciones nuevas, compuestas por ambos, en las que resuenan ecos populares y que confluyen con texturas híbridas: la pandereta y la disonancia eléctrica, la armonía de teclado y los graves fondos digitales.

Noticias relacionadas

Todo ello fluyó sin extraviarse en sus aventuras y en servicio a la noción de canción, con ejemplares que marcaron territorio como ‘De maio a abril’, ‘Sí quiero’ o ‘La teoría de la gravedad’. Piezas que el tándem desplegó con cierto distanciamiento con el público y que fundieron el timbre vanguardista y la melodía esbelta, la introspección y la trama rítmica, hablándonos de los conflictos emocionales de ayer y de siempre.