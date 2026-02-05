‘Primate’: los chimpancés también matan a la gente

PRIMATE Puntuación: 3 Director: Johannes Roberts Intérpretes: Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Kevin McNally, Troy Kotsur Año: 2025 Estreno: 6 de febrero de 2026

Los simios suelen atraernos -al menos en la ficción- porque se parecen a nosotros y pueden crear vínculos y hasta comunicarse con nosotros, pero ‘Primate’ se interesa por su personaje titular estrictamente por su condición de asesino astuto e implacable. A la vez inquietante y risible, la película narra la carnicería provocada por un chimpancé domesticado pero rabioso en una mansión llena de jóvenes insulsos y deliberadamente prescindibles; más exactamente, el director Johannes Roberts se recrea inventariando en plano corto los pechos y cabezas aplastados, las extremidades despedazadas, las mandíbulas desencajadas y los rostros desgajados como cáscaras de plátano que el monstruo deja tras de sí con desenfreno homicida propio de Michael Myers. Entretanto, los personajes humanos se muestran tan intrascendentes que bien podrían llevar tatuada la palabra “cadáver” en la frente, y tan estúpidos que invitan al público a reírse de sus decisiones.

‘Primate’, es cierto, atenta de varias maneras contra la lógica, pero eso no le impide generar grandes dosis de tensión -en parte gracias al uso eficaz del escenario único y de los silencios-, y su capacidad para convencernos de que cualquier cosa puede suceder en cada escena es digna de elogio viniendo de una película por lo demás tan predecible. Además de eso, decimos, todo cuanto ofrece es mucho gore y algo de humor socarrón, pero no está claro si más complejidad la habría mejorado.