Mick Herron, premio Carvalho: "Vivimos en un mundo cada vez más aterrador, y mis personajes no pueden hacer demasiado al respecto"

La última vez que Mick Herron pisó BCNegra, en enero de 2022, 'Slow Horses' aún no había conquistado el multiverso del 'streaming' y Jackson Lamb todavía no había poseído a Gary Oldman, por lo que el inglés pasó por la ciudad como uno más. A saber: 'La calle de los espías' recién salida de imprenta, charla a tres bandas con Alan Parks y MM.W. Craven, y un titular para pasar a la posteridad de las hemerotecas. "Cuando al mundo le va mal, a los escritores de espías les va bien", dijo.

Normal que, ahora que el mundo va aún peor, el autor británico regresa a la ciudad para recoger el Premio Carvalho y sumarse a un palmarés negrocriminal que en los últimos años ha reconocido a Yasmina Khadra, Jo Nesbo, Leonardo Padura, Don Winslow y Joyce Carol Oates. En el jurado, pocas dudas, por no decir ninguna. "Dio la casualidad, o no, de que todos eran muy fans de Herron, de Lamb y de ‘Slow Horses’. No hubo gran cosa que discutir", desvela Carlos Zanón, comisario de BCNegra y presidente de un jurado formado por Daniel Vázquez Sallés, Dani Nel·lo, Àlex Martín, Olga Merino y Marta Marne. ¿El motivo de semejante unanimidad? Fácil. "Siempre apostamos por la alta literatura popular, la que divierte y explica lo que pasa en el mundo", destaca Zanón.

"Lo que más me impresionó de Vázquez Montalbán y Carvalho no fue la comida ni el vino, sino el compromiso político. No es ni de lejos el único escritor en hacerlo, pero creo que fue uno de los primeros"

Por ahí se mueven, queda claro, las novelas de Herron, ungido de forma más o menos oficial como heredero de John le Carré y autor de más de una veintena de títulos entre la serie 'Caballos lentos', la saga protagonizada por la investigadora Zoë Boehm (aún inédita en España) y libros independientes como el recién publicado 'Las horas secretas'. Su arma ídem, según BCNegra, es "el humor irónico que disecciona las estructuras de poder actuales y las miserias del mundo del espionaje", pero para el propio autor todo es ligeramente matizable. "Están pasando tantas cosas terribles en el mundo que podría escribir sobre un montón de cosas y, en general, elijo no hacerlo", desliza Herron horas antes de recoger el premio en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. "Vivimos en un mundo cada vez más inestable y aterrador debido a quienes gobiernan, y mis personajes no pueden hacer mucho al respecto. Tampoco yo puedo hacer demasiado, y ni siquiera estoy seguro de que los lectores quieran leer demasiado sobre ello", reflexiona con cintura de extremo habilidoso a la hora de driblar el elogio.

Mick Herron recoge este jueves el premio Carvalho / EFE

Seguro que Jackson Lamb, el 'cerebro' de ese desguace de despojos del MI6 que es la Casa de la Ciénega, pensaría otra cosa, pero Herron insiste en que lo suyo son los márgenes, los laterales. "Puedo hacer comentarios sobre lo que ocurre en el mundo en general, pero no tengo una visión profunda. Siempre he escrito sobre personas marginadas que no participan en los acontecimientos principales", defiende. Como muestra, Griselda Fleet y Malcolm Kyle, funcionarios del MI5 tirando a calamitosos que protagonizan 'Las horas secretas' (Salamandra). "Al final, todos son como una versión de mí mismo si hubiese sido una persona menos afortunada, por eso les tengo tanto cariño", asegura.

Se entiende, pues, que lo suyo esté más cerca del espionaje humanista, si es que tal cosa existe, que del furor geopolítico y tecnológico. "Solo puedo escribir sobre lo que realmente me entusiasma. Y sí, me interesa la burocracia, el gobierno, el poder y cosas así, pero sobre todo me interesa cómo la gente malversa los conceptos y la pifia. Cuanto más disfuncionales son las instituciones, más feliz soy como escritor", explica el novelista, felizmente reencontrado con su primera novela por obra y gracia de una adaptación para Apple TV capitaneada por Emma Thompson y Ruth Wilson. "Ha sido como revivir mi propio pasado. El libro sigue muy presente en mi corazón. Fue mi primera novela, así que estoy, no diría que muy orgulloso, pero sí muy contento de haberla escrito", explica.

Aún más lejos, a sus años universitarios como estudiante de Literatura Inglesa en Oxford, retrocede Herron para evocar el momento en que se topó por primera vez con un libro de Manuel Vázquez Montalbán protagonizado por Pepe Carvalho. "Lo que más me impresionó entonces no fue la comida ni el vino, sino el compromiso político. No es ni de lejos el único escritor en hacerlo, pero creo que fue uno de los primeros", rememora. Con el premio, el británico agradece la epifanía elevando al pantéon del género a otro personaje de gusto culinario atroz y pasión desmedida por el dim sum. "Me gusta pensar que, cuando no escribo sobre él, cuando no miramos, Lamb tiene una vida mucho más plena y con unos apetitos más delicados. Todo lo demás es comedia", fantasea.