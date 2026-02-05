Mango y TOUS se suman a la fiesta de los Premios Goya en Barcelona por su 40º aniversario

El 40º aniversario de los Premios Goya contará con un fuerte acento barcelonés y con el respaldo de dos grandes nombres del diseño catalán. Mango y TOUS han sellado sendos acuerdos con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para convertirse en patrocinadores de una edición histórica de los galardones, que regresan a Barcelona el próximo 28 de febrero de 2026, y que se celebrará en el Auditorio del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (Auditori Fòrum - CCIB).

Mango será, por primera vez en su trayectoria, patrocinador principal de los Goya. La compañía, fundada en Barcelona y con presencia en más de 120 mercados, tendrá una destacada visibilidad en la alfombra roja y vestirá de estiqueta a diversas personalidades del mundo del cine, además de embajadores y amigos de la firma, consolidando su papel como referente internacional de la moda. La marca también desplegará acciones urbanas y de comunicación para acercar la celebración al público, entre ellas la decoración de escaparates en tiendas emblemáticas de la ciudad con la iconografía oficial de los premios.

Acciones urbanas y escaparates

Para acercar esta celebración al público, Mango llevará a cabo varias acciones de promoción en sus redes sociales y en tiendas emblemáticas de la ciudad como la decoración de sus escaparates con la iconografía oficial de los premios. Asimismo, la firma estará también presente en el 'photocall' de la alfombra roja y en todas las actividades previas y acciones urbanas que se llevarán a cabo en los días previos a la gala.

"Con esta colaboración queremos poner en valor el cine español en el contexto de su celebración más importante, que este año tendrá lugar en Barcelona con motivo de los 40 años de historia de los Premios Goya. A través de esta iniciativa Mango reafirma su compromiso con la moda y la cultura, así como su vinculación histórica con la ciudad que nos vio nacer y que forma ya parte esencial de nuestra identidad y de nuestro ADN2, ha señalado Doris Casares, Global Chief Communications and Corporate Affairs en Mango.

El acuerdo se inscribe en el plan estratégico 4E de Mango, concretamente en su eje 'Elevate', orientado a reforzar el posicionamiento de la marca a través de la cultura y la creatividad. "Reafirmamos nuestro compromiso con la moda, el cine y con Barcelona, la ciudad que nos vio nacer y que forma parte esencial de nuestro ADN", ha señalado Casares.

'Flagship' de TOUS en el número 99 del paseo de Gràcia. / TOUS / ISA HELEN

Junto a Mango, TOUS se incorpora también al aniversario de los Goya como patrocinador y joyería oficial. La firma centenaria, con sede en Manresa, ha querido celebrar las cuatro décadas de los premios ampliando su implicación más allá de la gala.

Exposición en Les Glòries

Entre las iniciativas previstas, la marca organizará una exposición fotográfica junto a la Academia en Les Glòries, que podrá visitarse del 4 de febrero al 1 de marzo, con un recorrido visual que recoge los momentos más icónicos de los premios y las grandes figuras del cine español.

"El cine y la joyería comparten la vocación por la creatividad, la artesanía y la capacidad de emocionar. Unirnos a la familia de los Goya en un aniversario tan simbólico es un orgullo y una oportunidad única para celebrar el talento de nuestra industria cultural", ha explicado Anna Sió, Marketing & Communications Director de TOUS.

Por otro lado, CASATOUS Barcelona, la recién inaugurada 'flagship' global de la firma, ubicada en el número 99 de Paseo de Gracia, acogerá una experiencia única para celebrar el 40º aniversario de los premios. 'The TOUS Room', el espacio colaborativo de CASATOUS, albergará un cine abierto a la ciudad, que acogerá una programación de cortometrajes durante todo el mes de febrero. En concreto, se programarán 'Cura Sana', de Lucía G. Romero; 'Blava Terra', de Marine Auclair, y 'I’m Too Busy', de Carmen Aumedes.

Con el respaldo de Mango y TOUS, los Premios Goya 2026 consolidan su dimensión cultural y urbana y sitúan a Barcelona, 25 años después de su última gala, en el centro de la escena artística y cinematográfica del país.