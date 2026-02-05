Magalí Sare canta las “historias de chicas y niñas que no se quieren casar y se escapan, las castigan o las matan”

Magalí Sare se embala apasionadamente a medida que entra en materia. “Las historias de mujeres que no se quieren casar, que se escapan, las castigan, o incluso las matan, forman parte de la historia en gran parte del mundo. Y habría que contar cuántas películas de Disney van de princesas que no se quieren casar y las obligan a hacerlo con alguien a quien no han elegido”, hace notar, a propósito de su nuevo álbum, ‘Descasada’. Un repertorio de “cantos y lamentos de novias”, fruto de conversaciones y pesquisas documentales, y “un trabajo tan musical como antropológico”, que ve la luz este viernes.

La palabra que da título al disco no aparece en el diccionario, aunque sí figura el verbo ‘descasar’, equivalente a anular un matrimonio. “Pero devorando cancioneros populares catalanes encontré el adjetivo: ‘si jo pogués, em descasaria’ o ‘la noia, si no es pot casar, que s’estigui descasada’. Sirve como sinónimo de anular el enlace o para aquellas mujeres que se quedan en un estado de descasamiento”, explica esta cantante, compositora, multinstrumentista y productora barcelonesa. Este es ya su sexto álbum, y hace algo más de diez años que se dio a conocer con el Quartet Mèlt, que en 2015 ganó el programa ‘Oh happy day’, de TV3.

Magalí Sare saca disco este viernes. / MANU MITRU / EPC

La parte delirante

Se la conoce también por sus colaboraciones con Clara Peya y Salvador Sobral, y porque su voz y su presencia aparecen en lugares de lo más variado: un anuncio de la Damm (‘Compromís’: “me salvó la pandemia”) o la investidura del ‘president’ Pere Aragonés, deconstruyendo ‘Els segadors’. Este domingo actuará en la gala de los premios Gaudí. “Me emociona que confíen en mí haciendo lo que hago y siendo tan imprevisible”, confiesa. Clara Peya elogió de ella, hace siete años en este diario, su “fragilidad inquietante” y su registro “con un punto de niña diabólica”. “Sí, lo leí”, sonríe. “Es que con ella descubrí mi parte más de delirio, de loca de manicomio. En el escenario vale todo y yo me siento muy libre de parecer una loca, una cursi, una picarona, un ángel caído del cielo... Me gusta”.

En el nuevo álbum practica este don transformista poniéndose en la piel de diversas ‘descasadas’ tras haber emprendido un proceso de recogida de historias y testimonios. Todo empezó en un viaje a Eslovaquia, revela. “Me enseñaron una canción cantada por mujeres y me di cuenta de que era sobre una chica que se despedía de su familia y su tierra. Era su última noche de soltera”, explica. “Me dio tanta pena que comencé a indagar”. Salieron quince canciones, diez de ellas con músicas suyas.

Anuncio por palabras

El tema de apertura, ‘Anunci al diari’, se basa en un reclamo real, publicado en la prensa alemana de los años 20, en el que un caballero buscaba esposa. ‘Hymen’, en dos partes, alude al “dios de la ceremonia del casamiento”, aunque invite a pensar en la membrana vaginal. “Pero me apasiona la coincidencia, porque la cultura del himen es una falacia”. En contraste, ‘Sirviñaco’ nos introduce en el mundo quechua, donde “para ver si una pareja se casaba, ambos tenían que vivir juntos un tiempo, trabajar en equipo e incluso tener hijos”. Con todo ello, ‘Descasada’ viene a ilustrar que “el matrimonio por amor es una cosa moderna, de hace cuatro días, y un privilegio”, y que aún hoy en día “muchas chicas e incluso niñas en el mundo sufren casamientos pactados o forzados”.

Saré tiene un bagaje académico tan clásico como moderno, lo cual se respira en el álbum, donde el vals-ranchera convive con el aria, el canto lírico con la guitarra flamenca (de Pau Figueres) y los rigores del Cor Bruckner Barcelona confluyen con el ritmo brasileño del ‘maxixe’. Hay textos en catalán, latín, occitano, gallego, portugués, alemán, italiano, francés, inglés, eslovaco, “y un interludio en árabe de Siria”, precisa. “Hablar de cultura alta y baja es subestimar a la gente. Nos están planchando el cerebro, porque el mundo de la música es mucho más que el ‘mainstream’”.

Noticias relacionadas

‘Descasada’ ('Vol. 1; el segundo está todavía en proceso) saltará al escenario el 26 de marzo en La Paloma (festival Empremtes), con todos los partícipes del álbum y algunos invitados. Y el disco estará en Spotify pese a que ella participa en la campaña de boicot de un colectivo de artistas catalanes. “Mi idea es ir saliendo de Spotify, empezando con mis discos antiguos. Con el nuevo todavía no me atrevo a dar el paso. Estoy en un estado de transición. Pero quiero concienciar al público de que debe haber una desbandada. Hace años que los artistas estamos enfadados con Spotify”.