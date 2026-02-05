El ex ministro de Cultura francés, Jack Lang, descarta dimitir por sus vínculos con Jeffrey Epstein

El exministro de Cultura francés, Jack Lang, intenta apaciguar la polémica desatada por la revelación de sus vínculos con Jeffrey Epstein, alegando "ingenuidad" y descartando dimitir como presidente del Instituto del Mundo Árabe, cargo que ocupa desde 2013. No se han presentado cargos contra el presidente del Instituto del Mundo Árabe, de 86 años, y su presencia en los tres millones de documentos no implica ninguna irregularidad por su parte.

Sin embargo, las 673 menciones a su nombre y sus presuntos conflictos de intereses con el financiero estadounidense han empañado tanto a él como a su hija, Caroline. Esta dimitió el lunes de su cargo como presidenta de un sindicato de productores cinematográficos tras las revelaciones sobre una empresa offshore que fundó en 2016 con el empresario estadounidense.

Tras declarar a la AFP el lunes que "acepta plenamente sus vínculos pasados" con Jeffrey Epstein, Jack Lang volvió a alegar su buena fe el miércoles en el canal de noticias francés BFMTV, afirmando que desconocía el pasado criminal del financiero estadounidense cuando lo conoció "hace unos quince años" a través del director Woody Allen.

"No sabía nada de él, y me pareció un hombre apasionado por el arte, la cultura y el cine", declaró el exministro de Cultura de François Mitterrand (1981-1986 y 1988-1993).

Condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a menores, Jeffrey Epstein fue liberado de prisión en 2009 y fue procesado de nuevo en agosto de 2019, cuando murió ahorcado en su celda.

"Acercarse a un mecenas no es exactamente un delito"

"En cuanto se reveló la naturaleza criminal del individuo, se rompieron todas las relaciones", declaró Jack Lang, a pesar de que una fotografía fechada en marzo de 2019 lo muestra con Jeffrey Epstein cerca del Louvre.

Sin embargo, Jack Lang reconoció haber contactado personalmente al financista para obtener un pago de 57.897 dólares a una asociación para una película sobre los "años Lang-Mitterrand".

"Acercarse a un mecenas no es exactamente un delito", justificó, mencionando también la "ayuda" de Epstein con una película sobre su hija fallecida, Valérie.

Al ser preguntado sobre un enigmático correo electrónico de 2018 enviado a Epstein que mencionaba, entre otras cosas, "un niño", "nuevas sexualidades" y "religión", se refirió a un posible "proyecto cinematográfico" que "no recuerda".

Caroline Lang dimitió el miércoles de la junta directiva del festival Séries Mania, con sede en Lille, según declaró a AFP un portavoz del festival. También ha sido destituida de su cargo como presidenta del fondo económico de la productora Pictanovo, de Hauts-de-France, según la asociación, confirmando la información publicada por La Voix du Nord.

Lang, combativo

A la defensiva, Jack Lang afirmó, sin embargo, en BFMTV y RTL que no se había planteado ni un segundo dimitir del Instituto del Mundo Árabe (IMA), una fundación privada que recibe fondos públicos y financiación de países árabes, donde cumple su cuarto mandato.

"Este es un asunto que no ha dado lugar a ningún procedimiento judicial y que no tiene ningún impacto en el funcionamiento diario del IMA", declaró a la AFP un miembro de su entorno, lamentando la "gran confusión" causada por estos millones de documentos que contienen información sobre los cómplices de Epstein y... personas que simplemente lo conocían.

Su entorno también ve esta tormenta como una nueva manifestación de los "rumores" que circulan desde hace cuarenta años sobre la supuesta moral de Jack Lang.

"Hay una especie de explotación del caso Epstein porque es un blanco predilecto de la extrema derecha", afirma hoy su entorno. En declaraciones a AFP, otro miembro de su círculo íntimo lo describe como "combativo". "No es de los que se rinden".