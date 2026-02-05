Crítica de 'El rastre del llop': Un filme catalán, distópico y dramático con ‘star system’ propio

'El rastre del llop' Dirección: Ángeles Hernández Intérpretes: Elisabet Casanovas, Andrés Herrara, Carles Francino Año: 2026 Estreno: 6/2/2026 ★★

Loable intento de hacer cine distópico catalán, ‘El rastre del llop’ es también un relato algo fatigoso que repite situaciones en exceso y al que le cuesta avanzar. Se sirve de un ‘star system’ propio, joven y procedente de la televisión (Elisabet Casanovas, Miki Núñez, Carles Francino, Carlos Cuevas, Elena Gadel) para hilvanar una historia de ciencia ficción, drama y terror. Después de una crisis climática, el agua potable se ha convertido en el bien más preciado, como ocurría en ‘Mad Max’ o ‘Waterworld’. La crisis derivó en un gobierno fascista que creó el programa Saturno 25, destinado a todas aquellas parejas que tuvieran más de un hijo. Se aceptaba que lo tuvieran, pero inoculándoles una substancia que provoca su muerte 25 años después.

Ese tiempo ha llegado cuando comienza el filme. Debido a la sequía y el agua putrefacta los lobos han perdido el miedo al hombre y se acercan a sus granjas. En el lobo, en su rastro, reside la clave del enigma. El relato enfrenta a la joven Sofia, la única de la familia que se fue a la ciudad para estudiar, con su padre y el fantasma de este mundo que se desintegra. Un pozo de agua, el único de la zona, sirve de acicate para otra subtrama, y la puesta en escena busca capturar las pausas angustiantes por encima de los clímax obligados.