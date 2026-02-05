Crítica de 'La tarta del presidente': Un relato del Iraq de los 90 entre la fábula y el realismo duro

'La tarta del presidente' Dirección: Hasan Hadi Intérpretes: Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Rahim Aljah Año: 2025 Estreno: 6/2/2026 ★★★

La acción de ‘La tarta del presidente’ acontece en Iraq, el 26 de abril de 1990, dos días antes de que Sadam Husein cumpliera 53 años. Aunque el pueblo no tenía dinero ni para comprar huevos y azúcar, estaba obligado a participar en la elaboración de la tarta de cumpleaños de Sadam. La película supone el debut de Hasan Hadi, cineasta nacido en el Iraq de los años 80, en plena dictadura. En las primeras imágenes muestra una cola de gente recogiendo agua en sucias garrafas de plástico y otros utensilios más primarios, mientras un soldado grita que se trata de agua potable cortesía del presidente. A la pequeña Lamia, una niña de rostro lunar, le toca en el sorteo en la escuela de su destrozado barrio elaborar la tarta de marras. El ritual anual es una metáfora de lo que llegó a ser aquella dictadura.

El periplo de la niña por la ciudad, después de que escape al control de su abuela, le sirve al cineasta para revelar la realidad del país: los militares paran a los coches en la carretera para que hagan donaciones para el presidente, y la policía solo detiene teóricos insurgentes y es incapaz de ayudar a una anciana a encontrar a su nieta. Conseguir el pastel, aunque no tiene ni un solo dinar para comprar los ingredientes, es para Lamia tanto una especie de cuestión de principios, desde su perspectiva inocente, como la constatación del terror que infundía el dictador entre los suyos.

Está Lamia siempre presente, y un espabilado niño de su edad que la ayuda, y la abuela, y un conductor casi humanista, y un gallo. Está el juego de no parpadear al que se entregan los dos pequeños, juego con el que Hadi termina la película en una escena bella y terrible que lo explica todo.