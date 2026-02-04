Sílvia Munt saborea el reconocimiento del Gaudí d'Honor 2026: "Nuestra generación ha gozado de aquello que durante décadas han perseguido tantísimas mujeres"

Resulta curioso que a Sílvia Munt (Barcelona, 1957), cuya vida cambió tras protagonizar 'La plaça del Diamant' (1982), le concedan el premio Gaudí d'Honor-Miquel Porter el mismo año en el que estrenará un documental sobre Mercè Rodoreda. La escritora fue su hada madrina al apostar por ella entre las candidatas a hacer el rol de Natàlia/Colometa en el filme de Francesc Betriu. "Rodoreda es un referente para todas nosotras como mujer, al margen de su talento literario descomunal, merecedor del Nobel. Se dejó casar y la cagó, pero a partir de allí dio un portazo y se convirtió en una bestia parda", comparte Munt con EL PERIÓDICO. "El amor me da asco", escribió en 'Aloma', que fue el libro más vendido en 1938. En 1939 fue 'Los discursos del caudillo' y hablamos del mismo país", apunta la actriz. Ya tiene elegido el vestido con el que acudirá a la gala de los Gaudí en el Liceu este domingo. "No iré de Sisí. Una ha de ser coherente con lo que es".

Para ella el Gaudí d'Honor es un premio a la perseverancia y a la pasión por su trabajo. "Llegar hasta aquí es fruto de mucha voluntad, de un poco de talento y suerte". Por más Estatutos del Artista que existan son muy pocos quienes llegan a desarrollar una carrera plena en esta profesión. La incertidumbre es grande. "Lo peor de este mundo es que siempre has de estar gustando y has de acertar, algo que genera inquietud. Lo mejor es que esas ganas de dar en la diana te hace vivir intensamente. Pero siempre estás al filo del precipicio, mirando al abismo".

Acumula unas 70 películas calcula, dos premios Goya, y numerosas obras de teatro, muchas de ellas como directora desde que en 2004 se estrenara con 'Surabaya', de Marc Rosich, en el Teatre Romea. "Siempre he alternado el cine con el teatro, algo más habitual ahora que antes". Y ha dirigido documentales como el premiado 'Lalia' (1999) y 'La granja del Pas' (2015). 'Pretextos' (2007) fue su primer filme de ficción.

Actualmente, trabaja en un documental sobre el primer Festival Grec de 1976, en el que fue parte activa. "Yo entonces estaba en el Ballet Contemporani de Barcelona, pero trabajé haciendo las coreografías para 'Faixes, turbants i barretines'. Cuando vi todo aquel jaleo, me enganché al teatro", recuerda Munt, que ya tiene preparado lo que dirá en la gala. "Aunque hay algo de nostalgia, mi discurso se centrará en lo que realmente importa: en cómo somos y por qué somos de aquí". Para ella la pasión es clave. "Tanto Ivo van Hove o Tarantino la pueden cagar o acertar. Pero la pasión, la emoción, el vínculo que creas con todo el equipo son la base de esta profesión. Es un poco tóxico, como una droga que te hace olvidar lo más real y anodino de la vida".

Afortunada

Se siente afortunada de haber visto eclosionar a las mujeres, especialmente en el mundo del cine donde ya no es extraño verlas en cualquier área de responsabilidad. "Nuestra generación ha gozado de aquello que durante décadas han perseguido tantísimas mujeres: hemos vivido una de las grandes revoluciones a nivel global. Pero eso también ha generado mucho movimiento en contra de señores enfadados que ven se les acaba la bicoca", advierte ante el auge de la extrema derecha.

Recuerda que cuando empezó a dirigir había poquísimas realizadoras "y todas más o menos autodidactas". En su caso, la responsabilidad de ponerse tras la cámara surgió de una necesidad interior. "Lo hice en un momento en que actuar no me hacía feliz. Necesitaba expresarme de otro modo, perseguía la libertad. La vida son momentos. Cuando tienes 25 necesitas unas cosas, cuando tienes 40, otras", recuerda. Pidió una excedencia en la serie que trabajaba y se fue a rodar 'Lalia', un documental sobre la situación del pueblo saharaui. "Haciéndolo sentí que mi mirada existía y que evolucionaba porque me hacía preguntas... Aquello me oxigenó. Y como el resultado fue bueno, seguí escribiendo y creando".

Más allá del documental sobre el Grec-76 prepara un filme de ficción pero volverá al teatro con 'Panorama desde el puente' de Arthur Miller, que dirigirá en el Goya con Laura Conejero y David Selvas como protagonistas.