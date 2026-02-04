Nominados a los Premios Gaudí 2026: lista completa

Este domingo 8 de febrero se celebra la noche más importante del cine catalán en el Gran Teatre del Liceu. Las películas que encabezan la lista de nominaciones para la XVIII edición de los Premios Gaudí son 'Romería', de Carla Simón, con 13; 'Sirat', de Oliver Laxe, con 12; y 'Sorda', de Eva Libertad, con 10; seguidas por 'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart, y 'Frontera', de Judith Colell, ambas con 8. A continuación, la lista completa de las nominaciones de esta edición:

Mejor Película

'Esmorza amb mi', de Iván Morales

'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart

'Frontera', de Judith Colell

'Molt lluny', de Gerard Oms

'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera

Mejor película en lengua no catalana

'Los Tortuga', de Belén Funes

'Romería', de Carla Simón

'Sirat', de Oliver Laxe

'Sorda', de Eva Libertad

Mejor dirección

Albert Serra, por 'Tardes de soledad'

Carla Simón, por 'Romería'

Eva Libertad, por 'Sorda'

Oliver Laxe, por 'Sirat'

Mejor protagonista femenina

Ángela Cervantes, por 'La furia'

Maria Rodríguez Soto, por 'Frontera'

Miriam Garlo, por 'Sorda'

Nora Navas, por 'Mi amiga Eva'

Mejor protagonista masculino

Álvaro Cervantes, por 'Esmorza amb mi'

Manolo Solo, por 'Una quinta portuguesa'

Mario Casas, por 'Molt lluny'

Sergi López, por 'Sirat'

Mejor actriz secundaria

Bruna Cusí, por 'Frontera'

Carla Linares, por 'La furia'

Elena Irureta, por 'Sorda'

Nausicaa Bonnín, por 'Estrany riu'

Mejor actor secundario

Àlex Monner, por 'La furia'

Álvaro Cervantes, por 'Sorda'

Asier Etxeandía, por 'Frontera'

Ivan Massagué, por 'Esmorza amb mi'

Mejor intérprete revelación

Bernat Solé Palau, por 'Estrany riu'

Elvira Lara, por 'Los Tortuga'

Jan Monter Palau, por 'Estrany riu'

Llúcia Garcia, por 'Romería'

Mejor dirección novel

Gemma Blasco, por 'La furia'

Gerard Oms, por 'Molt lluny'

Iván Morales López, por 'Esmorza amb mi'

Jaume Claret Muxart, por 'Estrany riu'

Mejor guion original

Belén Funes y Marçal Cebrian, por 'Los Tortuga'

Cesc Gay y Eduard Solà, por 'Mi amiga Eva'

Gemma Blasco y Eva Pauné, por 'La furia'

Gerard Oms, por 'Molt lluny'

Mejor guion adaptado

Carla Simón, por 'Romería'

Celia Rico, por 'La buena letra'

Eva Libertad, por 'Sorda'

Iván Morales y Almudena Monzó, por 'Esmorza amb mi'

Mejor fotografía

Artur Tort, por 'Tardes de soledad'

Pablo Paloma, por 'Estrany riu'

Hélène Louvart, por 'Romería'

Mauro Herce, por 'Sirat'

Mejor montaje

Albert Serra y Artur Tort, por 'Tardes de soledad'

Cristóbal Fernández, por 'Sirat'

Neus Ballús, por 'Molt lluny'

Sergio Jiménez y Ana Pfaff, por 'Romería'

Mejor dirección de arte

Anna Auquer, por 'Sorda'

Laia Ateca, por 'Sirat'

Marta Bazaco (AEDAA), por 'Frontera'

Mónica Bernuy, por 'Romería'

Mejor música original

Clara Peya, por 'Wolfgang'

Ernest Pipó, por 'Romería'

Kangding Ray, por 'Sirat'

Nika Son, por 'Estrany riu'

Mejor vestuario

Anna Aguilà, por 'Romería'

Désirée Guirao y Angélica Muñoz, por 'Sorda'

Mercè Paloma, por 'Frontera'

Nadia Acimi, por 'Sirat'

Mejor maquillaje y peluquería

Barbara Boucke, por 'Frontera'

Danae Gatell y Ale Salvat, por 'La furia'

Paty López y Paco Rodríguez H., por 'Romería'

Zaira Eva Adén, por 'Sirat'

Mejores efectos visuales

Anna Aragonès, Bernat Aragonès, Alice Rathert y Christian Pundschus, por 'Romería'

Pep Claret, Lluís Rivera y Benjamin Ageorges, por 'Sirat'

Xavi Molas y Oliwa Trybel, por 'Frontera'

Xavier Pérez y Arnaud Chelet, por 'Tardes de soledad'

Mejor sonido

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por 'Sirat'

Eva Valiño y Alejandro Castillo, por 'Romería'

Jordi Ribas y Bruno Tarrière, por 'Tardes de soledad'

Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo, por 'Sorda'

Mejor dirección de producción

Andrés Mellinas, por 'Estrany riu'

Elisa Sirvent Aguirre, por 'Romería'

Goretti Pagès, por 'Sorda'

Oriol Maymó, por 'Sirat'

Mejor película de animación

'El tesoro de Barracuda', de Adrià García Hanna

'Las Navidades olvidadas', de Elena Ruiz Olívia

'El terremoto invisible', de Irene Iborra Rizo

'La luz de Aisha', de Shadi Adib

Mejor película documental

'Constel·lació Portabella', de Claudio Zulian

'La marsellesa de los borrachos', de Pablo Gil Rituerto

'Mares', de Ariadna Seuba

'Tardes de soledad', de Albert Serra

Mejor película europea

'Cónclave', de Edward Berger (Reino Unido)

'Flow, un mundo que salvar', de Gints Zilbalodis (Letonia)

'La semilla de la higuera sagrada', de Mohammad Rasoulof (Alemania)

'The Brutalist', de Brady Corbet (Reino Unido)

Mejor cortometraje

'Campolivar', de Alicia Moncholí Lueje

'De sucre', de Clàudia Cedó

'La nostra habitació', de Jaume Claret Muxart

'Nens', de Anna Martí Domingo

