Melody regresará al Benidorm Fest con una actuación en la final de la quinta edición

El 'Benidorm Fest' contará para su quinta edición con la última ganadora del concurso y representante de España en Eurovisión, Melody. TVE ha confirmado este martes que la cantante sevillana actuará en la gran final, junto a Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa, las otras ganadoras del certamen musical que se celebra en la ciudad alicantina.

La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, y el jefe de la delegación española en Eurovisión, César Vallejo, han avanzado algunos de los nombres destacados que acompañarán a los 18 candidatos a lo largo del concurso durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Albacete y Barcelona.

"Esto es el reencuentro de la familia. Estarán Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y, como somos muy flamencos, estará también Melody, nuestra diva", ha lanzado Eizaguirre.

Melody, que también ha participado en el videocomunicado, ha señalado que acaba de salir del estudio de grabación, donde está terminando su próximo disco. "Estaré en la final con vosotros, compartiendo música y pasándolo súper bien", ha contado. La cantante representó a RTVE en Eurovisión 2025 y quedó en la antepenúltima posición con solo 37 puntos.

'Benidorm Fest' ofrecerá el 10 y el 12 de febrero dos galas, donde los participantes tratarán de clasificarse para la final, que se celebrará el 14 de febrero de 2026 y se emitirá en La 1.