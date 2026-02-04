Jordi Cubino resucita a su 'alter ego' italo-disco David Lyme: "Durante 30 años, ese personaje ha estado perdido para mí"

El nombre de Jordi Cubino (Sabadell, 1966), director musical y 'coach' del programa 'Eufòria' de 3Cat, lleva más de 30 años apareciendo, como compositor o productor (o ambos), en los créditos de centenares de discos de artistas españoles e internacionales, algunos de ellos de éxito muy considerable (el popular 'Corazón latino', de David Bisbal, por ejemplo). Antes de eso, entre 1985 y 1990, el joven Cubino había desarrollado una triunfal carrera como cantante de italo-disco de flequillo imperial bajo el poco castizo nombre de David Lyme, facturando 'hits' de pop electrónico y hedonista tan pegadizos como 'Let’s go to Sitges', 'Bambina', 'Playboy' o 'Bye bye mi amor'. Pero los desencuentros con la industria y los cambios en los gustos del público le llevaron a abandonar ese camino y enterrar a David Lyme. Hasta ahora. Más de tres décadas después de decir adiós al mundo de la música con el 'single' 'Perestroika', David Lyme vuelve. Con otra cara y otra voz, pero vuelve.

"Hace poco más de un año, en 'La Marató’ de TV-3 me pidieron que hiciera una canción como David Lyme, así que hice una versión en catalán de 'Playboy' -relata Cubino-. Y aquel día, un hada inspiradora me dijo: '¿Por qué no resucitas otra vez esta historia que quedó olvidada?'. Recuerdo que estaba en el camerino después de la actuación y pensé que quizá sería interesante recuperar aquel 'alter ego'". El músico vallesano se dejó tentar por la idea, pero le dio una vuelta más: elegiría a un cantante más joven para darle el relevo y lanzarlo como el nuevo David Lyme.

Un cásting misterioso

"Mucha gente, sobre todo las generaciones jóvenes, me conocen como Jordi Cubino por 'Eufòria' y por otras cosas, así que me pareció que lo mejor era dedicarme a mi carrera como personaje televisivo y como productor musical y buscar a alguien que tuviera la edad que yo tenía cuando empecé a cantar como David Lyme, con ese tipo de perfil". Para ello, Cubino organizó un cásting de cantantes sin revelar gran cosa sobre sus propósitos. Uno de los que se presentó fue Àlex Blaya, un joven de Sant Antoni de Calonge que a sus 27 años trabajaba como camarero al tiempo que fantaseaba con la idea de dedicarse a la música de manera profesional. Él acabó siendo el elegido.

"Seré sincero: yo no sabía quién era David Lyme -confiesa Blaya-. Yo iba con la idea de que era un cásting para buscar a una nueva estrella, porque ese era el enunciado. Después de la primera prueba ya nos dieron unas cuantas pistas de hacia dónde iban las cosas. Y cuando llegamos al punto en que me dijeron que el desenlace de todo era ser el nuevo David Lyme y me explicaron la historia y me enseñaron las canciones, a mí me pareció perfecto. Estoy muy contento de participar en esto".

Àlex Blaya y Jordi Cubino, las dos caras de David Lyme / Manu Mitru

Con esta maniobra, David Lyme deja de ser un simple nombre artístico para convertirse en un personaje con entidad propia que pasa de un intérprete a otro como si fuera James Bond o el Doctor Who. Sin embargo, Jordi Cubino se resiste a dejarlo ir del todo. "Por el momento, lanzaremos una canción nueva que interpretamos los dos y que es como un relevo. Y a partir de ahí, Àlex hará una carrera en solitario como David Lyme. Pero yo no pierdo el control del personaje, porque seguiré componiendo las canciones y haciendo la producción". "Al final -tercia Blaya-, David Lyme y Jordi Cubino van de la mano y seguirán viviendo en mí mientras yo esté haciendo esto".

Cerrar una herida

La resurrección del gran referente catalán del italo-disco ha brindado a Cubino la posibilidad de cerrar una herida que llevaba mucho tiempo abierta. "Durante muchos años, el personaje de David Lyme ha estado perdido para mí. La suya fue una carrera corta, con mucho éxito, sobre todo en Japón y en otros países, con varios números uno en España, pero me dejó una marca. Como se ve en [la docuserie] 'Megamix Brutal', aquella fue una época muy dura, con compañías discográficas muy agresivas que explotaban tanto a los productores como a los artistas. Yo empecé muy joven y me fue bien y gané dinero, pero también me robaron mucho y se aprovecharon de mí. Y eso me afectó e hizo que decidiera parar y no querer volver a saber nada de David Lyme. Por eso, volver a reecontrarlo ahora, y de la mano de Àlex, es para mí algo muy bonito".

La carrera del nuevo David Lyme empezó el pasado domingo con una presentación en la barcelonesa sala Upload, en el marco del festival Fotonovela, dedicado al italo-disco. ¿Se avecina un 'revival' del género? "Habrá que verlo -reflexiona Cubino-, pero es verdad que ahora mismo hay muchas influencias de los 80 en las bases de las canciones. Quizá porque, en un momento en que la la gente joven no tiene grandes expectativas, se idealizan los años 80 como una época de luz, de color y de música alegre. ¿Cuánto durará? Lo dirá el mercado. Pero, pase lo que pase, con Àlex haremos este tramo y si después hay que cambiar el estilo, ya lo haremos, sin ningún problema. Lo bueno de la música es que puedes ir cambiando de traje cada día".