El Pony Menut: "Llegamos a publicar 'Un viatge en aquest tren' unos días después y la que nos habría caído"

¿Se puede ser demasiado oportuno? Que se lo pregunten a El Pony Menut. El proyecto de música familiar de El Pony Pisador publicó 'Un viatge en aquest tren', el 'single' de adelanto del álbum 'Vatua l'olla!', el 16 de enero. El 18 de enero se produjo el accidente ferroviario de Adamuz. Y el 20 de enero, el de Gelida, episodio por ahora culminante de la larga crisis de Rodalies que aún mantiene el servicio con menos fiabilidad de la habitual, ya escasa. "Llegamos a sacar la canción unos días después y la que nos habría caído, como si fuéramos oportunistas", dicen los miembros del quinteto. Por si acaso, han mantenido la boca cerrada en las redes sociales una vez editados el sencillo y su correspondiente vídeo.

'Un viatge en aquest tren' es un muy divertido ejercicio de bluegrass satírico. "Sempre hi ha algun tipus d'incident / no ho puc entendre / si ja ho sap tota la gent / però és que sempre / em sorpren el que s'apren / quan un bon dia decideixes / fer un viatge en aquest tren", reza el estribillo. Los orígenes del número se remontan a hace una década como instrumental sobre el tren, tema omnipresente en la música tradicional estadounidense y derivados ('Mistery train', de Elvis Presley, sin ir más lejos). Primero exploraron una letra histórica sobre el ferrocarril Barcelona-Mataró y al final dijeron '¡eureka!' con una letra alusiva al sempiterno cacao de Rodalies. "Somos gafes -dicen-. Durante la sequía, llovió en la mayoría de nuestros conciertos".

Borrachos y niños

El Pony Pisador lleva tres años tanteando en conciertos el formato de música familiar: El Pony Menut. 'Vatua l'Olla!' es la concreción de la idea. "El bolo familiar o para chavales nos quedaba un poco cojo -exponen-. Hay muchas canciones que funcionan igual para la borrachera de fiesta mayor a las tres de la madrugada que para los niños. Pero no todas. Aquí nos hemos enfocado en el público familiar".

Imagen promocional de El Pony Menut / Adrià González

La adaptación no ha sido fácil. "En las primeras actuaciones en este formato estábamos cagadísimos -señalan-. De golpe estás tocando a las nueve de la mañana en un auditorio de Palafrugell para los alumnos de cinco escuelas. Es muy distinto. Y también es muy distinto actuar para niños que actuar para familias. Los chicos son de una manera con los compañeros de la escuela y de otra con los padres".

Los niños tienen derecho a escuchar buena música. Ojalá no existiera la música para niños. A veces esta etiqueta es una limitación

Derecho infantil

Una cosa tiene clara El Pony Menut: "Los niños tienen derecho a escuchar buena música. Ojalá no existiera la música para niños. A veces esta etiqueta es una limitación". Intenta el grupo que no lo sea. Tiene la ventaja de que su versión para adultos, El Pony Pisador, "tampoco es del todo para adultos", consideran los músicos. "Hicimos canciones que a nosotros, como adultos más o menos funcionales, nos hacían gracia -prosiguen-, y resultó que funcionaban bien entre peques, yayos y todo lo que hay en medio. Y en el Reino Unido, aún más".

Del circuito de los sea shanties, penas y glorias de la marinería del imperio británico, saltó El Pony Pisador al más amplio circuito del folk. "Las bandas con las que compartimos escenario en los festivales de folk en el extranjero tienen un nivel técnico que ojalá tuviéramos nosotros -envidian-. Tienen detrás una tradición bestial. Pero nosotros tenemos un directo más divertido y explosivo".

Drogas, sexo y muerte

¿Es más fácil desarrollar la idea de música familiar o para niños en el folk que en otros estilos? "Hay Heavy per Xics", dice uno. "Ya, pero no creo que haya atmospheric black metal per xics ni trance psicodélico per xics -responde otro-. Las drogas, el sexo o la muerte son asuntos para otro espacio de edad. Aunque quizá en el futuro exploremos la muerte o sentimientos más complejos desde el punto de vista de El Pony Menut".

Poderte dedicar a la música con horario de oficina sería lo ideal

No solo los integrantes de El Pony Pisador que ya han sido padres suspiran por el buen funcionamiento de El Pony Menut. "Poderte dedicar a la música con horario de oficina sería lo ideal -coinciden-. El Pony Menut es lo que más se le parece. Si tienes un concierto en Figueres a las 12 noche llegas las seis de la mañana a casa. Has perdido el día del bolo y el dia siguiente porque estás destruido".

'Vatua l'Olla!' estará disponible en todas las plataformas digitales el 11 de febrero y el grupo empezará a presentarlo en directo el 15 de marzo en Lleida.