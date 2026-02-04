Una duna en el MACBA: un pueblo en Argelia diseñado por Ricard Bofill inspira la nueva exposición de Anna Moreno

Un proyecto de asentamiento nómada en Méchraâ Houari Boumédienne (Argelia) diseñado por el arquitecto catalán Ricard Bofill inspira 'La tercera torsión', la nueva videoinstalación de la artista visual Anna Moreno, que llega este jueves al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba).

La exposición, propuesta del MACBA enmarcada en la Capitalidad Mundial de la Arquitectura de Barcelona, parte de la ausencia de documentación del pueblo argelino y del interés de la artista por saber cómo se encuentra en la actualidad.

Y también cuestionar la arquitectura utópica de los setenta, que representa con el filme 'The Terminal Beach' (2024), pieza central de la muestra, que narra las reflexiones de su viaje a Méchraâ Houari Boumédienne.

La duna de Anna Moreno en el Macba. / Miquel Codolar / ACN / ACN

En la presentación de la exposición de este jueves, Moreno ha explicado que el proyecto de Bofill en Argelia le permite reflejar la contradicción de la utopía en el desierto y reflexionar sobre la limitación de la arquitectura, que considera "una imaginación de futuro" y "una disciplina poco inmediata".

"Todas estas ideas de distopía y utopía son un privilegio occidental porque hay gente que lleva décadas viviendo en ella. Tenemos que dejar de pensar en el apocalipsis que vendrá y aceptar que ya lo estamos viviendo", ha reflexionado la artista.

El asentamiento agrícola de Méchraâ Houari Boumédienne fue un encargo del gobierno argelino, a modo de prueba piloto, que tenía que reproducirse muchas veces en otros puntos del país, pero que finalmente quedó olvidado, cuestión que permitió a Moreno poder profundizar en la mirada occidental sobre el desierto.

Más allá de la película, 'La tercera torsión' presenta una manera de sumergirse en el paisaje argelino a través de una duna producida para la ocasión y que replica aquellas que pueden encontrarse en el desierto del Sáhara, permitiendo al espectador ser él "quien está en la duna".

El filme, que Moreno codirigió junto al cineasta brasileño Bernardo Zanotta, se presenta en formato película de carretera como el resultado de la estancia de los artistas en el pueblo en 2023, con imágenes recuperadas del mismo Bofill cuando empezó la construcción del asentamiento en los años 70.

La ficción de 'The Terminal Beach' surge en la fase de posproducción, a través del personaje de una fotógrafa inventada que recibe el encargo de fotografiar las ruinas del asentamiento, lo que permite a los cineastas "tomar esta distancia crítica" y conciencia de lo que están retratando.

La artista Anna Moreno en el Macba. / Miquel Codolar / ACN2 / ACN

"Cuando llega ahí se da cuenta de lo que está mirando. Su mirada está sesgada por el lugar de donde viene, por quién es. Hay una frase muy potente en la película, que es: no estoy aquí fotografiando ruinas", apostilla Moreno.

Otra inspiración que permitió a la artista pensar la película fue el libro 'Deserts are not empty', que escribió la arquitecta e historiadora argelina Samia Henni y que Moreno aprovecha para retratar que "en el desierto hay personas, historias, leyendas y ancestros".

Final de la trilogía de Moreno sobre Bofill

'The Terminal Beach' culmina una trilogía de películas basadas en proyectos inacabados de Bofill y que reflexionan sobre las contradicciones de sus propuestas arquitectónicas, que son 'The Drowned Giant' (2017), basada en la idea de 'La Ciudad en el Espacio' (1970) en el barrio madrileño de Moratalaz; y 'Billennium' (2018), que parte del Walden 7 (1975), una de las obras más reconocidas del arquitecto, en Sant Just Desvern (Barcelona), que no se terminó ejecutando con el plan inicial de Bofill.

En esta línea, en el otro lado de la sala donde se expone 'La tercera torsión' dos pantallas que proyectan dos vídeos sobre la época en que Bofill trabajó en 'La Ciudad en el Espacio' cierran la muestra, que, según Moreno, son una manera de explicar cómo trabaja.

Anna Moreno, que vive entre La Haya y Barcelona, concibió esta propuesta inspirada en Bofill porque le interesaba "reflexionar sobre el Mediterráneo" y alejarse "de referentes nórdicos y anglosajones", y reconoce que el arquitecto catalán "servía para representar esta contradicción" sobre la distopía.