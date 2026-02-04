El D’A presenta un primer listado de nombres incontestables

Auténticos pesos pesados de cine europeo de autor vendrán a Barcelona en la próxima edición del festival D’A, que se celebrará entre los días 19 y 29 de marzo. Un peso pesado incontestable, el mejor faro del Nuevo Cine Alemán de los 60 y 70, el gran documentalista de nuestro tiempo: Werner Herzog, un cineasta con ficciones alucinantes (‘Aguirre, la cólera de Dios’, ‘El enigma de Gaspar Hauser’, ‘Corazón de cristal’, ‘Fitzcarraldo’) que en los últimos tiempos se ha convertido en auténtico director de guerrilla. Otro alemán, Christian Petzold, autor de filmes magnéticos como ‘Barbara’, ‘Phoenix’ y ‘El cielo rojo’, será objeto de una retrospectiva. Y Mia Hansen-Love recibirá el Premi D’A que en anteriores ediciones recayó en Céline Sciamma, Bruno Dumont y Alice Rohrwacher. Es imposible olvidar su cometido como enamoradiza actriz adolescente en una de las obras cumbre de Olivier Assayas, ‘Finales de agosto, principios de septiembre’, pistoletazo de salida de una carrera que abandonó pronto la actuación para dedicarse a la realización: ‘El padre de mis hijos’, ‘Eden’, ‘El porvenir’, ‘La isla de Bergman’ y ‘Una bonita mañana’ justifican este y muchos otros premios.

Claire Denis, otro faro entre luminoso, a la vez que sombrío, del cine francés de las tres últimas décadas, a quien el festival dedicó hace años un ciclo; Hlynur Pálmason, el director islandés más pujante en la actualidad, habitual de todos los certámenes; la realizadora argentina Milagros Mumenthaler (‘Abrir puertas y ventanas’, ‘La idea de un lago’ y ‘Las corrientes’, que compitió en el último San Sebastián y se proyectará en el D’A), y el georgiano Alexandre Koberidze (‘¿Qué vemos cuando miramos el cielo?’), son los otros nombres confirmados por el momento. Siete cineastas esenciales que darán lustre al festival en su edición número 16.

En las sedes habituales del D’A –CCCB, Mooby Aribau, Filmoteca de Catalunya, Zumzeig y Casa Montjuïc– podrán verse películas como ‘Ghost elephants’, el reciente filme de Herzog que sigue a un científico a la busca en Angola de los elefantes de mayor tamaño que se han visto nunca –otra maravilla de la no ficción según el peculiar criterio y sentido del humor del director; ‘Le cri des gardes’, el filme de Claire Denis protagonizado por Mat Dillon e Isaach de Bankolé y con música de sus colaboradores más habituales, el grupo Tindersticks; ‘Rose of Nevada’, un drama de intriga con elementos fantásticos y ambientación costera del británico Mark Jenkins, con George McKay y Callum Turner; ‘El sonido de la caída’ de la alemana Mascha Schilinski, relato de una familia, y la casa que habitan durante generaciones, que compartió con ‘Sirat’ el Premio del Jurado en el festival de Cannes del pasado año; y ‘Barrio triste’, la ópera prima del colombiano Stilltz que llega con triple aval: el director ha firmado muchos videoclips de Bad Bunny y algunos de Rosalía (‘Despechá’, ‘Tuya’), Katy Perry y Coldplay, la producción corre a cargo de Harmony Korine y la banda sonora es de Arca.