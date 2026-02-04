Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuándo son los Premios Gaudí 2026?: Día, hora y dónde verlos

Las estatuillas serán entregadas por profesionales del cine como Fernando Trueba, Miki Esparbé, Natalia de Molina o Emma Vilarasau

Laura Nuel

Ya queda poco para la 18ª edición de los Premis Gaudí, que se celebrarán este domingo 8 de febrero en el Gran Teatre del Liceu.

La gala se emitirá en abierto por televisión por TV3 y en la plataforma de streaming 3Cat. A partir de las 18.30 h dará comienzo la alfombra roja, por donde pasarán los nominados y las nominadas, y podrá seguirse en directo a partir de las 20.00 h, mientras que la ceremonia dará comienzo a las 21.30 h, en una edición que contará con 1.800 invitados.

Esta noche estará presentada por Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez y Maria Arnal, ganadoras de la estatuilla en anteriores ediciones, apostando por una conducción coral femenina en la que cada una vestirá de un color diferente para simbolizar diferentes aspectos del cine.

Las estatuillas serán entregadas por una gran variedad de artistas y profesionales del cine, como Fernando Trueba, Miki Esparbé, Natalia de Molina, Emma Vilarasau, David Verdaguer, Eduard Farelo, Marcel Barrena, Natalia Tena, Lia Kali, Joel Díaz, Betsy Túnez, Eduard Solà o Leticia Dolera.

La noche del cine catalán también estará acompañada de música, con duetos de Joan Dausà y Zoe Bonafonte; Salvador Sobral y Magalí Sare junto al Cor Geriona; Marina Rossell y Maria Arnal; y Alosa y Guillem Gràcia.

