Carta a los 615 espectadores de 'Melania'

Paseando el sábado por el centro de la ciudad, me tropiezo con uno de los infinitos carteles que promocionan el documental de Melania Trump. Pero este, colocado dentro de una marquesina de autobús, ha sido vandalizado. No le han pintado un bigote de Hitler ni han rebautizado la cinta como Eva Braun. Han sido mucho más agudos. Sencillamente, le han colgado a la esposa eslovena de Donald Trump un sello donde se lee “deportada”. Sonrío, capturo con el móvil la citada creatividad para compartirla en Instagram y me voy pensando en si he hecho bien en no ir a ver el documental. “Profesionalmente, ¿no debería haberlo visionado antes de rechazarlo? Es más, ¿no soy yo (consumidora de los docus de Michelle Obama, Victoria Beckham, Meghan Markle...) su público objetivo?

La pregunta me lleva a un interrogante que nos plantearon en una clase en primero de carrera: ¿qué eres antes, periodista o persona? Fui de las pocas que defendí lo segundo. Y aunque acabé dedicándome a la imagen y la comunicación, no concibo la estética sin ética. Melania ni me fascina ni me interesa. No solo me aburre como primera dama (aunque confieso que me divertían sus múltiples muecas y gestos de desprecio hacia su marido ), también como la supuesta marca de lujo en la que desea convertirse.

Desde hace más de un año, Melania se ha dedicado a ofrecernos un relato visual personal que la diferencia de su marido y la presenta como una gran empresaria independiente. Como haría Coco Chanel o Tom Ford, el equipo de publicidad de Melania ha escogido el blanco y negro para sus memorias, la investidura, el retrato oficial y, obviamente, el cartel de su documental. De hecho, tanto en su retrato oficial como 'first lady' como en el cartel promocional de la cinta, ¿no va vestida exactamente igual? Smoking de Dolce & Gabbana y camisa blanca.

Todo estratégicamente planteado para venderla como una mujer “poderosa” (masculinizada con el traje y feminizada al sexualizarla). Porque salta a la vista que no se trata de afianzar su rol de 'first lady' ni de promover causas benéficas como hicieron sus antecesoras. Melania quiere vendernos su estilo de vida (el cual jamás podremos alcanzar, pero que algunos sí desean. Estos son los mismos que admiran la “trayectoria” de Kim Kardashian o Georgina Rodríguez…).

Amazon le ha pagado 28 millones a Melania por su documental y ha invertido 40 en derechos cinematográficos y destinado 35 al lanzamiento. Cifras que me paralizan e impiden que pague una entrada de cine al plantearme: ¿Y qué beneficios, no sólo económicos, saca Jeff Bazos de este acuerdo? Después, está el saber quién es el director de la película… Brett Ratner fue acusado de abuso sexual en 2017 por varias actrices y esta misma semana aparecía en una fotografía sentado junto a Epstein, abrazado a la cintura de una joven… Y aunque quiera obviar cuáles están siendo las políticas de su marido (porque lógicamente, en principio, ella no tiene por qué pensar, sentir, ni actuar como él); jamás olvido un estilismo. Aquella parca kaki descatalogada de Zara que se enfundó para ir a visitar a un centro de detención de menores inmigrantes donde se leía “Realmente no me importa, ¿y a ti?”, jamás me abandona cuando pienso en la primera dama estadounidense.

En los tres primeros días de proyección de Melania, en toda España se contabilizaron 615 espectadores en las salas de cine. Comprendo que para la mayoría se trate de una cifra menor, pero se me antoja altísima. ¿Quién demonios ha pagado expresamente y contribuido a este despropósito inspiracional?