El Book Music Festival regresa con nuevas sedes y una oferta de más de 5.000 libros

Un año después de estrenarse como la primera muestra de España consagrada al libro musical, el Book Music Festival regresa con una segunda edición donde, de nuevo, la feria editorial convivirá con una amplia programación de actividades paralelas: conciertos, presentaciones de libros, charlas y exposiciones de fotografía. Esta vez, el epicentro estará en el Casinet d’Hostafrancs, que acogerá unos 25 expositores de editoriales y tiendas especializadas, con más de 5.000 libros a la venta colocados en las mesas.

Esta parte ferial se desplegará el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, si bien el festival comenzará a andar días antes, el 25 de febrero. Y como calentamiento, este jueves se inaugura, en el Centre Cultural Albareda, la exposición de las obras finalistas del concurso de este año a la mejor fotografía de música en directo. Este es el único espacio que repite respecto al año pasado, ya que se incorporan la Antiga Fàbrica Estrella Damm, la Biblioteca Vapor Vell y el laboratorio VisualKorner.

Más allá de la feria

El Book Music Festival mantiene el principio de ir más allá del punto de venta de libros. “Nos gusta hacerlo crecer y que no se limite a una feria de expositores”, explica Jaume Massaguer, director de la muestra en tándem con Cristina de Fortuny, ambos al frente de la Associació d’Amics de l’Art Visual. Habrá una decena de conciertos, con protagonistas como Eric Fuentes, Joanjo Bosk o Enric Casasses & Marc Egea, así como encuentros con artistas (Josele Santiago, Anna Andreu o Edi Pou, de Za!), presentaciones de libros, conversaciones, una conferencia sobre música pop a cargo de Kiko Amat y una mesa redonda de fotografía, así como un homenaje a la pionera revista de rock ‘Popular 1’. “Hay muchos festivales de música y ferias de libros”, hace notar Massager, y se trata de “poner la literatura musical y a sus autores en primer plano”.