Anna Andreu y Nil Ciuró reinterpretan 'Dido & Aeneas' en L'Auditori desde el siglo XXI

La ópera barroca de Henry Purcell (1659-1695) inspirada en el mito de Dido y Eneas inspira en L'Auditori una revisión musical desde el siglo XXI con dos nuevas producciones. Dos actos complementarios y diferentes que pretenden ser una traslación sonora a nuestra época de ese gran amor que termina de manera trágica. Son dos creaciones independientes pero conectadas por una puesta en escena donde la iluminación juega un rol clave. La Sala 2 Oriol Martorell estrenará un proyecto escénico y musical de Anna Andreu y la sala Tete Montoliu estará Nil Ciuró el próximo sábado 7. Solo habrá otro pase el día siguiente.

Ambas propuestas cuentan con un diseño de escena e iluminación de Andreu Fàbregas que confiere cierta continuidad a las piezas incluidas en el ciclo Escenes, producciones propias de L'Auditori que esta temporada se articulan a partir de la música antigua como fuente de inspiración.

Será interesante ver cómo un mismo encargo genera piezas totalmente diferentes. La de Anna Andreu, artista de pop-folk, se acerca a la historia de Dido, la reina de Cartago y su enamorado Eneas, príncipe troyano protagonista de la 'Eneida' de Virgilio. Solo ella tiene protagonismo en esta creación. Él solo está presente en la mente de Dido, a quien acaba abandonando para cumplir con su deber. "Más que la ópera de Purcell me he inspirado en el mito clásico, aunque hay algún guiño a la música barroca", explica Andreu.

Cuenta que algunos temas de la obertura los ha adaptado al violín, violonchelo y contrabajo que la acompañan en escena con Marina Arrufat, su compañera habitual, Bruna González y Joana G. Ellas tres se convierten en las brujas que se conjuran para separar a los enamorados. "Traduzco la historia de amor a mi imaginario, respeto la estructura de tres actos pero los personajes no son explícitos", explica Andreu, que hace poco ha actuado en Paral·lel 62 con 'Vigília', su último disco. La voz y guitarra Andreu recrean temas como la incertidumbre y el dolor, el miedo y la rabia ante el poder de las armas y la guerra.

Aventura sonora

El viaje se completa en la Sala Tete Montoliu con la propuesta de Nil Ciuró, pianista que fusiona música minimalista, contemporánea, electrónica y experimental. Su lectura, radicalmente diferente del mito une la voz de la soprano Montserrat Seró con sintetizadores, electrónica y piano de cola. La tradición de la ópera de Purcell y la modernidad se integran en su creación, dialogan. "He intentado conectar dos propuestas muy diferentes", asegura. Todo un reto que permitirá descubrir una nueva visión de la ópera escrita hace 300 años con una mirada actual y fresca. "He hecho algo a mi estilo pero al contar con una soprano es muy reconocible el personaje de Dido. Además, he respetado los textos originales, no los he cambiado", señala Ciuró.

Ha sido interesante para él pensar en esta nueva versión. "Intento llegar tanto al público de la clásica que conoce la obra como a los que no. No he pretendido hacer algo radical que rompa con todo pero sí lo llevo a mi lenguaje musical". Respecto al famoso lamento de Dido, una melodía bellísima que forma parte de las canciones más icónicas de la historia de la música, comenta: "El lamento es una melodía tan bonita que la he respetado pero tiene unos arreglos totalmente diferentes. Está deconstruida".

Su obra juega al contraste entre sonidos acústicos, líricos y electrónicos. "Hay homenajes a la ópera de Purcell e invenciones totalmente mías que juegan tanto con momentos de recogimiento a piano solo como con otros más atmosféricos, cañeros o rítmicos".