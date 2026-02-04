Una exposición urbana, un concierto, proyecciónes gratuitas y encuentros con los nominados (y Susan Sarandon): así vivirá Barcelona los Goya 2026

Con el objetivo de que la vuelta de los Premios Goya a Barcelona (¡25 años después!) tenga un verdadero impacto en la vida diaria de la capital catalana, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad y la Generalitat de Catalunya, ha diseñado un programa de actividades que "prolongarán la fiesta" durante varias semanas y que incluye una exposición urbana, un concierto, proyecciones gratuitas y encuentros con algunos de los nominados, entre otras iniciativas.

"Queremos que los Goya se sientan en la vida de Barcelona", ha sentenciado el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, en un acto celebrado en el Saló de Cent del consistorio en el que se han presentado las actividades que conformarán esa "antesala ambiciosa" de la gala que tendrá lugar el próximo 28 de febrero en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

Fotos y cabezones

En el entorno urbano de la plaza de las Glòries se podrá ver, desde este miércoles y hasta el 1 de marzo, una exposición titulada 'La emoción de los Goya' que, a través de fotografías de gran formato, rendirá homenaje a cerca de 60 profesionales catalanes o vinculados a Catalunya que han tenido protagonismo en las pasadas ediciones de los premios del cine español, de Bigas Luna a J. A. Bayona y de Julieta Serrano a Anna Castillo. Y no será esa la única presencia de los galardones en las calles de Barcelona, puesto que se instalarán también siete grandes estatuillas del Goya en otros tantos espacios emblemáticos de la ciudad: los Jardinets de Gràcia, la plaza de Sant Jaume, el Portal de la Pau, Fabra i Coats, el MNAC, el Parc de les Glòries y el CCIB. Asimismo, del 16 al 28 de febrero los ciudadanos podrán retratarse sosteniendo uno de los cabezones en un 'photocall' que se montará en el mismo Ayuntamiento ("ya sabéis que hay gente para todo", ha apuntado Méndez-Leite).

Un premio Goya en el Saló de Cent / Jordi Otix

El próximo 22 de febrero, el Auditori acogerá un concierto especial para celebrar el 40 aniversario de los Goya en el que la Banda Municipal de Barcelona interpretará música de cine que ha sido reconocida en los premios de la Academia. La actriz Victoria Luengo ejercerá de maestra de ceremonias y el precio de la entrada será de solo 10 euros. Cuatro días después, el 26 de febrero, los Goya llegarán al Palau de la Música con la puesta en escena de una "ficción sonora" protagonizada por Miki Esparbé, Fernando Cayo y Víctor Clavijo basada en la película 'Remando al viento' que en 1988 dirigió Gonzalo Suárez, cineasta muy vinculado a Barcelona (en esta ciudad inició su carrera como director) y que este año recibirá el Goya de Honor.

Encuentro con Susan Sarandon

Más cosas. Se ofrecerán proyecciones gratuitas (con reserva previa) de algunas de las películas nominadas en las categorías de mejor dirección, mejor dirección novel, mejor actriz protagonista, mejor dirección de arte, mejor canción y mejor producción iberoamericana. Las sesiones tendrán lugar en lugares como la Filmoteca de Catalunya, el Born, el Museu d’Història, los cines Verdi, la SGAE y la Fundació Mies Van der Rohe y en todas ellas habrá presencia de los equipos artísticos, que conversarán con los espectadores. Además, la actriz y productora estadounidense Susan Sarandon, ganadora del Goya Internacional 2026, protagonizará un encuentro con el público el día 26 en un lugar todavía por determinar.

A todas esas actividades hay que sumar sesiones escolares, una proyección del documental 'Flores para Antonio' en la prisión de Wad-Ras con la presencia de Alba Flores (que mantendrá un encuentro con las internas) y una sesión del cineasta Guillermo Galoe, director de 'Ciudad sin sueño', con los jóvenes tutelados por la Generalitat que participan en el proyecto Horagai de formación en cine.