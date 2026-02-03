Vuelta a los escenarios
Netflix transmitirá en vivo el concierto de retorno de la banda de K-pop surcoreana BTS
La plataforma de streaming también estrenará un documental sobre el regreso del grupo el 27 de marzo
AFP
El gigante del streaming Netflix anunció este martes que transmitirá en vivo el concierto de regreso de la popular banda surcoreana BTS, cuyos integrantes vienen de concluir su servicio militar obligatorio.
El estelar grupo de K-pop interrumpió su actividad en 2022 por el reclutamiento de sus siete miembros.
La banda confirmó el lanzamiento del álbum ARIRANG para el 20 de marzo y al día siguiente un concierto gratuito en la plaza Gwanghwamun de Seúl, antes del inicio de una gira.
Netflix anunció que esa presentación gratuita será transmitido en vivo a más de 190 países.
El disco ARIRANG -cuyo nombre alude a una canción folclórica coreana sobre la añoranza y la separación, muy querida en Corea del Sur- será su primero desde la antología 'Proof', de 2022.
El nuevo álbum "contiene una reflexión profunda sobre el origen e identidad del grupo", señaló Netflix, que anunció también un documental sobre el regreso de la agrupación titulado 'BTS: el retorno', que será lanzado el 27 de marzo.
La gira mundial comenzará en abril y tendrá 79 presentaciones en 34 ciudades, incluyendo varias latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, además de Madrid, según su sello discográfico HYBE.
Antes de su servicio militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (3.700 millones de dólares) anuales en Corea del Sur, equivalente a 0,2% del PIB total del país, según el Instituto Coreano de Cultura y Turismo.
