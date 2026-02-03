Nerea Erimia, escritora: "No siempre se necesita tener un gran número de seguidores para triunfar"

Cuando se trata de humor, Nerea Erimia (Avilés,1993) está dispuesta a todo. Y con ordenador en mano y un puñado de referencias a la literatura romántica en el bolsillo, lleva años construyendo historias que enganchan desde la sátira con un trasfondo muy personal de autoestima o el simple miedo a no estar a la altura, algo que compartimos más de uno. "Todos tenemos el síndrome del impostor. Es algo aplicable a todo el mundo y a todas las profesiones, no solo a los escritores", explica la autora en una entrevista con este diario.

'Literariamente tuya' (Planeta), su nueva novela publicada este miércoles, acaba un poco con ese sentimiento para pasar a brillar como una perfecta comédia romántica (o 'romcom') y también como un significativo salto personal tras haber estado escribiendo prácticamente toda su vida.

Cero 'influencer'

Erimia no apareció en una lista de novedades de casualidad ni tampoco como un perfil viral con éxito asegurado, sino que empezó mucho antes y bastante lejos del foco. La autora escribía mientras encadenaba trabajos de cara al público, buscando una salida y un valor a lo que llevaba dentro, aunque durante años solo compartiera sus ideas en foros de rol literario. Cuando la pandemia llegó, le sirvió como punto de inflexión para que su impulso se volviera metodológico. Empezó a leer más, a informarse sobre el mercado editorial y a observar dónde encajaba su voz, hasta que pensó que el género romántico era su sitio ideal y que "había un hueco ahí para mí", explica.

Nadando un poco contra corriente, construyó su trayectoria a base de constancia. En 2024 publicó 'Manual para conquistar a la señorita Rochester' (Mil Amores), en 2025 llegó 'Allerdale Park' (Romantic Ediciones), pero su deseo de llegar a una editorial como Planeta estaba claro desde el principio. De hecho, incluso sopló las velas de su cumpleaños con esa petición que poco después se cumpliría.

Sin emabrgo, a menudo es fácil confundir suerte o casualidad con esfuerzo y dedicación, algo que Erimia resume recurriendo a Séneca: "La suerte es ese momento en el que la preparación se encuentra con la oportunidad". Y aunque, con apenas dos mil seguidores nunca se habría imaginado una evolución tan rápida, admite sentirse "orgullosa de poder servir como ejemplo de que no siempre necesitas tener un gran número de seguidores para triunfar en una editorial grande".

Nerea Erimia, autora de 'Literariamente tuya' / Javier Ocaña

Esa idea conecta de lleno con el debate que en los últimos meses ha incendiado las redes sobre las 'influencers' que publican novelas dentro del género y la presunta preferencia de ellas por delante de autoras poco conocidas que llevan años trabajando en silencio, publicando en editoriales pequeñas o autopublicándose. Erimia no entra a desacreditar a nadie, pero su recorrido ejemplifica que no siempre es así.

Mucho humor y los 'Bridgerton'

'Literariamente tuya' nace justamente en un juego de rol que compartía con una amiga que, por cuestiones de agenda, se pausó más de lo que a Erimia le apetecía y, para no soltar la historia que le rondaba la cabeza, decidió escribirla. Al principio era solo para ella, aunque su amiga se autoproclamó primera lectora, pero el texto evolucionó hasta convertirse en su novela más ambiciosa.

La historia enfrenta a una escritora que vive en Nueva York, con el síndrome de la impostora bien instalado y la autoestima por los suelos, y a un editor que llega para desmontar certezas. Ella arrastra una experiencia traumática que la ha llevado a odiar todo lo británico, una cruzada personal que se tambalea cuando la gran oportunidad profesional aparece, precisamente, de la mano de un inglés. Y mientras intenta escribir su segunda novela tras un debut arrollador ambientado, irónicamente, en la sociedad inglesa, se queda bloqueada. Y ahí entra él, un editor dispuesto a romper con la masculinidad frágil y con todos sus esquemas.

Soy una persona que me burlo de todo, incluso de mí misma" Nerea Erimia, autora

El humor funciona como columna vertebral del libro de manera natural. "Soy una persona que me burlo de todo, incluso de mí misma", asegura la autora. "Nuestra vida ya es suficientemente complicada como para no reírnos de las cosas. Si no, sería muy aburrida". Ese tono también se deja entrever en varias escenas como respuesta o crítica al desprecio histórico hacia la literatura romántica, un género que sigue cargando con prejuicios viejos. "Es una situación que siempre ha pasado, y que en el siglo XXI aún no haya cambiado es para reflexionar", señala. En la misma línea, compara esa mirada con la de quienes desprecian productos populares (como ocurrió durante años con Marvel) por no ajustarse a una idea estrecha de lo que "debería" considerarse mejor o peor, algo que no únicamente pasa con el género romántico sino también con el 'romantasy' o el 'young adult'.

Noticias relacionadas

Jane Austen, 'Bridgerton', clásicos y series contemporáneas funcionan como referencias que forman parte del encanto de 'Literariamente tuya' y que llegan, además, en el mejor momento cultural para recordarlas. "Ha sido ideal que coincidiera porque ahora vemos cómo vuelven 'Cumbres borrascosas', 'Frankenstein' o la nueva serie de 'Orgullo y prejuicio'", concluye.