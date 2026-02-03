Muere la madre de Javier Castillo dos meses después de fallecer su padre: "No es justo"

El escritor Javier Castillo, uno de los actuales reyes del 'thriller' en España, se enfrenta a uno de los momentos más dolorosos de su vida. El autor malagueño, al que Netflix ha adaptado en series como 'La chica de nieve', 'El juego del alma' y 'El cuco de cristal', acaba de perder a su madre. Hace tan solo unos meses, el pasado noviembre, se despidió también de su padre, que falleció de manera repentina.

El novelista ha compartido en Instagram la noticia de la muerte de su madre con una foto de ambos juntos y un emotivo mensaje.

"Y aquí acaba todo. Sin tiempo para hacer todas esas cosas que dejabas para más adelante, cuando estuvieses algo mejor", ha escrito en su perfil.

"Tan poco tiempo para asimilar el golpe"

"Y te marchas del mismo modo en que te conocí: mirándonos a los ojos, con mis llantos ahogados, aunque no me acuerde de aquella vez. No es justo. Os juro que no lo es. Por más que lo intento, soy incapaz de comprender por qué. Tan cerca de él, con tan poco tiempo de asimilar el golpe", comenta, aludiendo así a su padre.

"Mi mayor fan, mi incrédula lectora, la persona que me metió el miedo a estar cuerdo, la que me hizo leer de niño, la que me convirtió en escritor sin saber que lo hacía", recuerda a su progenitora.

"No dejes de leerme"

"Estaba orgullosa, lo sé, me lo dijo cientos de veces. Creyó en mí cuando nunca fue capaz de creer en ella. Cuando era niño fui incapaz de verlo y ayudarla, y ya de mayor era tarde", continúa Castillo.

"Adiós, mamá. Al fin respiras aire limpio. Al fin solo escucharás tu propia voz. No dejes de leerme, allá donde estés. Aún me quedan muchos libros por escribir", finaliza su despedida, agradeciendo de paso todos los mensajes de cariño que le están llegando.