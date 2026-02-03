Gabino Diego: “Fernando Esteso fue una válvula de escape para este país en su momento”

El cine español está de luto con el adiós de Fernando Esteso. ¿Cómo le recordará?

Fernando Esteso fue una figura muy importante. Hizo reír a mucha gente de este país en su momento, y los que vivieron esa época le tienen que estar muy agradecidos, porque fue como una válvula de escape para muchos, con sus películas junto a Andrés Pajares.

Seguro que en la gala de los Goya del próximo 28 de febrero le rendirán homenaje. ¿Suele asistir a la gran fiesta del cine español?

No, no suelo ir. Estuve nominado 4 veces y tengo un Goya [a la mejor interpretación masculina de reparto por ¡Ay, Carmela!, en 1990]. La verdad es que no me gustan mucho las entregas de premios.

¿Por qué?

Siempre he pensado que el premio está, primero, en que te ofrezcan un papel; luego, en hacer bien tu trabajo; y finalmente, en que llegue al público y le guste a la gente. Y lo que menos me gusta son los premios a modo de homenaje.

Una de las grandes favoritas en los Goya es ‘Sirât’, con once nominaciones. ¿También ha caído rendido ante la historia de Óliver Laxe?

Antes de verla me dijeron: “es que los primeros 20 minutos no pasa nada”. Pues yo la vi y me fascinó, me gustó mucho. No sé cómo la recibirán en Estados Unidos pero hay que reconocer que Laxe es un innovador, por cómo juega con el sonido y con muchas otras cosas. Me parece muy original.