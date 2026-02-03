Morir y matar en catalán: Crims.cat llega a los 100 títulos con un homenaje al Edgar Allan Poe barcelonés

Sentado en el banco de una estación de tren cerca de París, esperando a que las sirenas antiaéreas dejasen de zumbar y con un manojo de zanahorias como única armadura, Rafael Tasis (Barcelona, 1906-París, 1966) se inventó en 1944 la novela policial catalana. Exiliado en la ciudad francesa desde 1938, el escritor y periodista andaba en busca de provisiones para su familia cuando le sorprendió la alerta y, para entretenerse, empezó a tirar del hilo de una vieja noticia sobre el asesinato en Barcelona de una vendedora de lotería.

"Tuve tiempo, en la hora larga que duró la alarma, de pensar los nombres y las circunstancias de todos aquellos personajes, de ligar bien la anécdota y repartir, como convenía, las circunstancias que hacían sospechar de cada una de aquellas figuras barcelonesas imaginarias", recordaría años más tarde Tasis sobre la gestación de 'Un crim al Paralelo', acta fundacional de la novela negra catalana y bautismo de fuego de la dupla formada por Jaume Vilagut y Francesc Caldes.

Comisario y periodista, Holmes y Watson 'nostrats' y extraña pareja que Tasis puso también a los mandos de 'La Bíblia valenciana' (1955) y 'És hora de plegar’ (1956), regresan estos días a las librerías bajo el título de 'Barcelona, trilogía policíaca' para encadenar una terna de celebraciones: los 120 años del nacimiento del autor, los 60 de su muerte y los 100 títulos a los que ha llegado Crims.cat, colección que, alojada en la editorial Clandestina, ha hecho de la novela negra en catalán su razón de ser.

Es una visión de la ciudad que aún no ha sufrido el gran trauma y que Tasis narra con gran detallismo topográfico. Está viajando por la modernización de Barcelona" Àlex Martín — Director de crims.cat

A la hora de soplar velas, nada mejor que reunir por primera vez, en un único volumen y en el orden en el que fueron creadas originalmente, las tres novelas con las que el también traductor y librero estrenó un género cuya paternidad se han disputado tradicionalmente otros dos títulos: 'Es vessa una sang fàcil' (1954), de Manuel de Pedrolo; y 'Estimat senyor fiscal' (1955), de Maurici Serrahima. En esa liga juega también 'Un crim al Paralelo', publicado en 1960 pero escrito 16 años antes, en 1944. Pocas dudas, pues, sobre dónde situar el kilómetro cero de la novelística delincuencial ‘made in’ Catalunya. "Es el Edgar Allan Poe catalán. Fue él quien abrió las puertas del género", destaca Àlex Martín Escribà, director de la colección Crims.cat.

Novelas urbanas y cotidianas

Tasis, añade Martín, introdujo la narrativa popular, defendió a capa y espada la importancia de la novela y, en un rapto de creatividad febril, tradujo en nueve meses una docena de novelas de Simenon con las que el traductor oficial del belga, Ferran Canyameres, no sabía qué hacer. Algo (o mucho) se le debió pegar, ya que, como apunta el director de Crims.cat, sus novelas son "urbanas y cotidianas, muy ‘simenonianas’". "Con las dos primeras, 'Un crim al Paralelo' y 'La Bíblia Valenciana', nos situamos en una Barcelona de preguerra que él imagina desde el exilio. Es una visión de la ciudad que aún no ha sufrido el gran trauma y que Tasis narra con gran detallismo topográfico. Está viajando por la modernización de Barcelona", detalla Martín.

Escoger la trilogía policíaca de Tasis como número 100 de la colección no es solo un reconocimiento y un acto de justicia histórica, sino también una manera de "completar la historia del género", como defiende el director de Clandestina, Ilya Pérdigo. Siguiendo la línea de puntos, un catálogo que estrenaron en 2011 Andreu Martín y Agustí Vehí y que ha combinado durante todos estos años clásicos catalanes, las nuevas voces del territorio y traducciones de autores foráneos. De Manuel de Pedrolo a Gene Kerrigan pasando por Lluís Llort, Teresa Solana o Sebastià Bennasar. "Existía la necesidad de una colección de novela negra catalana y en catalán, y 15 años después hemos hecho una gran aportación al patrimonio literario", reivindica Pérdigo. En mayo, avanza, llegará otro clásico desencadenado: ‘Tarda, sessió contínua, 3,45’, de Jaume Fuster. “Es un homenaje preciso al cine negro americano”, avanza el editor.

La Cua de Palla y La Negra

En el retrovisor, el auge y caída de dos sellos como La Cua de Palla y La Negra de La Magrana, colecciones pioneras vinculadas a figuras totémicas como Manuel de Pedrolo y Jaume Fuster que acabaron desapareciendo del mapa. "En los 60 La Cua de Palla fue una pica en Flandes; Manuel de Pedrolo intentó captar lectores cuando el género aún era una rareza, algo muy transgresor", ilustra Martín. Ahora, asegura, es todo más fácil. "Nos hemos expandido y se han ampliado las fronteras. La novela negra ha dejado de ser un género; es camaleónica, híbrida, capaz de explicar cualquier cosa", reconoce.

También Crims.cat ha ampliado fronteras con voces europeas y estadounidenses y una línea de ensayo, La Col·lecció Groga, que busca dar forma a un corpus teórico para la novela policiaca y delincuencial catalana. "El crimen cada vez es más social, es una problemática que se toca desde diferentes ópticas. La víctima cada vez tiene más peso y hay un juego muy importante con los personajes", sopesa Martín. "Es un género que nos ayuda a comprender la realidad y que históricamente ha ayudado a verbalizar cosas que no podían decirse", añade Pérdigo.

Poco quórum, sin embargo, a la hora de detectar puntos en común en la novela negra catalana del siglo XXI. "Existe diversificación de contenidos y localizaciones. Es difícil sacar conclusiones fidedignas, pero sí que es verdad que quizá entronca con la novela mediterránea por la parte más social", teoriza Martín.