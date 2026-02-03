S. A. Cosby, autor de novela negra: "Los americanos empiezan a rechazar a Trump, no les gustan los reyes ni los dictadores"

La pareja de S. A. Cosby tiene una funeraria. En ella trabajó el autor de 52 años un tiempo tras oficios diversos como dependiente en una ferretería, sacando tiempo para escribir. No en vano, la novela que estos días presenta en BCNegra, ‘El rey de las cenizas’ (Salamandra), transcurre en un crematorio del sur de Viriginia, un negocio familiar donde el padre está en coma, la madre desapareció años atrás y los tres hermanos ejemplifican "la negación, la huida, el sacrificio y la culpa". "En la funeraria aprendí un montón sobre humanidad y sobre cómo ser empático. Ves a las personas en el peor momento de sus vidas. Dice mucho de un ser humano cómo afronta una muerte, una pérdida”, explica Cosby, que en el libro aplica lo mucho que también aprendió allí "de secretos y de familias", revela recordando un par de casos: desde "una familia que descubría que el padre tenía otra familia que encima era la beneficiaria del seguro de vida… terrible…", hasta otra que supo "por unos documentos que su madre fue bailarina y corista en un cabaret de Nueva York".

"La violencia está en todas partes", avisa sobre su novela, con la que buscaba "mostrar hasta dónde eres capaz de llegar por la familia, pero también a una persona que debe afrontar que su propia naturaleza es corrupta". Habla de Roman, el hermano mayor, que se responsabiliza de la familia y hace un pacto con el diablo, o lo que es lo mismo, una banda criminal local que persigue por un tema de drogas al hermano menor. Es Dante, nombre que es un guiño a la 'Divina Comedia' y la bajada a los infiernos además de a ‘El paraíso perdido’, de John Milton, cuenta. La hermana, Nevaeh (cielo al revés, en inglés) está "atrapada en ese infierno".

"Ser pobre es cuando tu madre debe elegir entre ir al médico o pagar el alquiler"

El rey de las cenizas del título es el patriarca, pero la simbología del fuego va más allá, recalca. "Es una metáfora del cambio y la purificación, pero también de la destrucción". Porque en el libro repite el mantra "todo arde". También ‘arde’, asume Cosby, su país en manos de Donald Trump. "En realidad, lo que está pasando hoy en EEUU [con la política migratoria] les lleva ocurriendo a los hispanos y a nosotros, los negros, desde hace muchísimo tiempo. Y ahora ha tocado a americanos blancos de clase media. Es triste que cuando nos pasaba a nosotros no le importaba a nadie. Pero tengo esperanza en que esa gran indignación provoque cambios".

El nazismo

De hecho, añade, "en los últimos seis meses ha dado un giro". "Vengo de un pueblo en que la mayoría votó a Trump. En un supermercado había un cartel que decía ‘esto es el país de Trump’. Ya no está. Una dependienta me contó que lo quitó el dueño: su yerno es ciudadano de EEUU y latino, y la policía se lo llevó. Es triste que tenga que tocarte a ti para darte cuenta de lo que pasa. En este tema mantenerte neutral no es una opción", recalca antes de recordar el triste poema 'Cuando los nazis vinieron a por mí', de Martin Niemöller.

"Es difícil que en EEUU un dictador asuma el poder"

Sin embargo, Cosby cree que "es difícil que en EEUU un dictador asuma el poder porque es un país tan grande que no podría llegar a todas partes. Los americanos empiezan a rechazar a Trump. No les gustan los reyes ni los dictadores. Las protestas sí ayudan a cambiar el mundo. Los opresores quieren a la gente deprimida y asustada, no gritando y riendo en una manifestación".

El autor de ‘Maldito asfalto’ (2020) y ‘Lágrimas como navajas’ (2021) tiene diversos premios, como el Hammett. Y ha vendido los derechos cinematográficos a Jerry Bruckheimer Films. Pero mantiene los pies en el suelo. Los personajes de 'El rey de las cenizas' vivieron de niños en una caravana. Igual que Cosby. "Mis libros pasan a través del prisma de mi experiencia personal y en ellos siempre hay caravanas. Yo crecí siendo pobre, empecé a trabajar a los 14 años en una fábrica de pescado. Muchos no entienden lo que es ser pobre o estar desesperado. Es cuando tu madre debe elegir entre ir al médico o pagar el alquiler. El libro me hizo entender cómo ha cambiado mi vida".

"El fuego es una metáfora del cambio y la purificación, pero también de la destrucción"

"Siento orgullo de escribir del lugar de donde vengo -continúa-. La gente no conoce el sur de EEUU, la América rural, pero a través de mis libros los lectores pueden conocer a la gente con la que he crecido, porque no hay libros sobre ellos. Bruce Springsteen, un artista increíble que para mí es fuente de inspiración y ejemplo de alguien que aprovecha la plataforma que tiene para posicionarse [como ha hecho contra Trump], dijo que es difícil escribir canciones sobre gente pobre cuando llevas una camisa de 500 dólares".

En la novela, los hermanos viven con "el peso del duelo, con el fantasma de la madre, una pérdida que los ha traumatizado". Cosby asume que también ha procesado la muerte de su propia madre en 2021. "De niño me contaba cuentos y yo siempre me quejaba de que no eran coherentes. Un día me dijo ‘crea tu propio cuento’. Y lo hice. No era bueno, pero su cara de orgullo al ver que lo había escrito yo solo y sin ayuda es la que siempre me ha guiado".