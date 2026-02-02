Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La genial arquitectura de Gaudí protagoniza nuestra portada de febrero, en un número en el que nos unimos a las celebraciones del centenario de la muerte del maestro de la Sagrada Familia

VIAJAR febrero celebra el centenario de Gaudí y viaja a Noruega, República Checa y muchos destinos más.

VIAJAR febrero celebra el centenario de Gaudí y viaja a Noruega, República Checa y muchos destinos más.

La Sagrada Familia es la obra más famosa de Antoni Gaudí y por ello, es una de las principales protagonistas del reportaje que le dedicamos al arquitecto en este número de la revista. Pero también hay lugar para sus múltiples casas modernistas, sus parques de dragones y muchas ideas más que ideó la mente de este genio al que se le dedica un año de celebraciones este 2026.

Sin salir de nuestro país, nos damos una vuelta en este número de VIAJAR por Lugo, la bella ciudad de la luz gallega y una de las grandes desconocidas, y por la Sierra de Aracena, a la que dedicamos nuestro apartado gastro.

Y como febrero es el mes del amor, recorremos las 10 ciudades más románticas del mundo para que vivas en ellas un San Valentín inolvidable. Y si lo que te va es disfrutar del frío en invierno, nada como Tromsø, la capital del Ártico a la que dedicamos un amplio reportaje en este número, en el que también hay lugar para los hoteles de hielo más espectaculares del mundo.

La vibrante ciudad alemana de Hamburgo y los secretos del carnaval de Nueva Orleans, el famoso Mardi Gras, completan este número de VIAJAR, junto a una nueva expedición organizada por la revista y que te invita a descubrir el corazón chino de la Ruta de la Seda.

¡Ya disponible en tu quiosco!

