Pau Carrió se inspira en Shakespeare y Margarita de Anjou para crear 'La reina lloba'

Mujer, poder y violencia centran 'La reina lloba', una nueva obra del autor y director Pau Carrió, inspirada en Shakespeare y protagonizada por Maria Rodríguez Soto junto a un fantástico reparto. La Sala Petita acoge a partir de este miércoles este texto del siglo XXI basado en la historia de Margarita de Anjou (1430-1482) que, según Carrió, ilustra el mundo actual. Margarita o Margaret es una mujer fascinante, conocida como "la reina guerrera". Carrió destaca que "hasta el final de su vida luchó contra el lugar que se suponía que debía ocupar según su padre, su marido y su amante". Fue una mujer hecha a sí misma en un mundo de hombres. "Es un personaje revolucionario que llegó a plantear a su marido: me divorcio de tu mesa y de tu cama. Y se lleva a su hijo, antes de Ibsen".

Esta noble francesa que se casó con solo 15 años con el rey de Inglaterra Enrique VI y que tuvo un papel preponderante en la Guerra de las dos Rosas aparece en los cuatro dramas históricos de Shakespeare: las tres partes dedicadas de 'Enrique VI' y en 'Ricardo III'. Carrió ahora ha dotado de autonomía al personaje y aprovechando partes de esas historias ha compuesto 'La reina lloba'. También ha usado pasajes de otros títulos de Shakespeare para crear el resto de personajes y ha dado forma a este 'puzzle' con su propia escritura.

A Carrió le gustaría que el público no supiera qué partes son añadidas y cuáles escritas por Shakespeare. Amor, sadismo, venganza y ansias de poder se mezclan en esta historia que ha creado a partir de los textos originales en inglés antes de traducirlos al catalán. "No soy siempre cien por cien fiel a Shakespeare, a veces le desobedezco a conciencia", advierte.

Un momento de 'La reina lloba'. / TNC

Carrió convierte a Margarita de Anjou en protagonista de su propia tragedia igual que la tuvo 'Ricardo III'. "Ella también se relaciona con el mal, el poder, la ambición y también con las heridas, renuncias y contradicciones que todo eso comporta", apunta el autor, que tenía claro que la protagonista sería Maria Rodríguez Soto, con quien ya trabajó en dos obras de Shakespeare, 'Hamlet' y 'Enric V'.

Instinto y razón

"Me siento muy afortunada de poder decir todo lo que digo en esta tragedia donde el instinto de supervivencia, el odio, el amor y la venganza están por encima de todo", ha declarado la actriz. "Son cosas que todos podemos entender de forma muy clara pero a la hora de explicarlo es muy intelectual. Para poder interpretarla, la cabeza y el instinto han de ir al unísono". Su personaje se cincela a partir de sus vivencias, encuentros, decepciones, luchas y humillaciones en un mundo de hombres. Quim Ávila (Enrique VI), Pepo Blasco (Duc de Gloucester/Exeter), Queralt Casasayas (Eleanor/Eduard de York), Josep Julen (Warwick), Xavi Ricart (Duc de York), Pau Roca (Suffolk/Clifford) y David Vert (Cardenal/Luis XI) completan el reparto.

Carrió juega con una puesta en escena elisabetiana y metateatral que pone de relieve el trabajo de los actores en un escenario vacío. Quiere que la imaginación de los espectadores "ayude a visualizar guerras y saltos temporales". Cuenta con una banda sonora en directo de Ana Nicolás Cabo donde la percusión es clave.

Maria Rodríguez Soto en 'La reina lloba' / TNC

