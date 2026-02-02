El Govern tiene lista una nueva Ley de Mecenazgo para Catalunya

El Govern tiene prácticamente lista una nueva Ley de Mecenazgo para Catalunya. Pese a que ya existía una propuesta de ley registrada en el Parlament, los socialistas están redactando una nueva ley algo más “conservadora” que el anterior borrador en lo que se refiere a las deducciones que, entre otras cosas, descarta la figura del ‘carnet cultural’, un instrumento para registrar la compra de entradas y acceder a deducciones fiscales a través de un dispositivo electrónico gestionado por el Departament de Cultura, que el año pasado estuvo sobre la mesa.

Maite Esteve, directora de la Fundació Catalunya Cultura, ha formado parte del equipo de diseño de la reciente campaña institucional que este pasado mes de diciembre se puso en marcha para concienciar a los catalanes sobre los beneficios de la filantropía. El objetivo de ‘Tú també pots ser mecenes’, impulsada por el Departament d’Empresa i Treball y el Departament de Cultura, era hacer pedagogía sobre el mecenazgo como un instrumento para “dignificar, enriquecer y potenciar la cultura”. Se prevé una segunda fase de la campaña durante el primer trimestre de 2026 con la difusión de un spot de televisión y un acto oficial de apoyo a la campaña.

La directora de la Fundació Catalunya Cultura, Maite Esteve. / MARC MARTI

Esteve explica que supo el pasado mayo, en una reunión con el president Salvador Illa, el conseller de Empresa, la consellera de Economia y el Secretari de Cultura que los socialistas estaban redactando la nueva ley. La Secretaria d’Hisenda y la Directora general de Tributs i Joc han trabajado mano a mano con el Departament de Cultura y tienen el texto “muy avanzado”. “Es muy positivo que se junten los dos departamentos, Empresa y Cultura, para que la gente entienda que el mecenazgo es algo bueno porque todavía tiene connotaciones negativas. La gente tiene que entender que cuando dona 50 euros para La Marató lo que está haciendo es mecenazgo. No es una cosa de ricos”.

La redacción de la nueva ley implica que su aprobación, que se daba por hecha hace unos meses con la anterior propuesta, se retrasará. Será difícil que se apruebe en 2026 aunque se espera que la medida encuentre un amplio respaldo entre los partidos políticos.

Antecedentes

En enero de 2025, hace un año, la Fundació Catalunya Cultura envió su propuesta de Ley de Mecenazgo a todos los partidos. La propuesta legislativa buscaba "reconocer el mecenazgo y darle visibilidad y crear los cimientos para el desarrollo de la filantropía y el mecenazgo en Cataluña”. Junts la registró en el Parlament al día siguiente y añadió unos matices para incorporar el ámbito del deporte.

Catalunya es una de las comunidades autónomas que todavía no tiene su propia ley de mecenazgo para legislar sobre un pequeño porcentaje del IRPF, el tramo autonómico que tiene que ver con las donaciones de individuos: aportaciones de personas como, por ejemplo, las que muchos catalanes hacen tradicionalmente a La Marató o a iniciativas pioneras en micromecenazgo como Verkami o L’aixeta.

Otras comunidades sí disponen de una ley propia: La Rioja tiene la suya desde 2021, Baleares desde 2015, la Comunitat Valenciana incluyó el mecenazgo científico y deportivo no profesional en 2018, Murcia en 2022 y Castilla la Mancha en 2019. Guipúzcoa, Álava y Bizkaia desplegaron normas forales (en 2004, 2021 y 2019) y en 2023 se aprobó un decreto foral para reordenar el régimen tributario de las fundaciones y otras entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Ampliación de la ley española

Tras dos décadas (desde 2002) sin actualizarse, la reforma de la Ley de Mecenazgo se aprobó en el Consejo de Ministros en diciembre de 2023. Había estado a punto de aprobarse meses antes, pero el súbito adelanto electoral del 23-J volvió a paralizarla. “Evidentemente, la ley se quedó corta respecto a lo que pedíamos todas las entidades que estábamos trabajando. Pero dimos el visto bueno porque hacía 20 años que no se cambiaban las leyes de mecenazgo en este país y era la primera vez que todo el arco parlamentario se ponía de acuerdo”, afirma Esteve.