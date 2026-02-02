CUL Amaral: "Dolce vita tiene que ver con encontrar alegría y estabilidad en lugares recónditos"

Amaral llegan a Las Noches del Malecón. Se encuentran en plena gira (Dolce Vita Tour), por el lanzamiento de su noveno álbum, 'Dolce Vita', tras seis años desde el anterior, 'Salto al color'. El dúo zaragozano formado por Eva Amaral y Juan Aguirre lleva más de 25 años como referente de la música española, y 'Dolce Vita' es un salto al presente sin renunciar a la intensidad emocional y la energía melódica que los ha convertido en una de las bandas más queridas. Amaral lo definen como un "paraíso" donde pretendían "que no entrara lo feo y solo estuviera la belleza de vivir".

El concierto, con una escenografía espectacular, será de gran formato y larga duración. La velada promete muchas emociones. Con tres décadas de carrera, Amaral siguen derrochando talento, calidad y emoción.

Este tour es una celebración de vuestra trayectoria musical, así como de vuestros más recientes éxitos. ¿Qué hace especial al Dolce Vita Tour?

Este tour nace como una idea de catarsis visual y sonora en torno a las 15 canciones de nuestro último disco, más otras 15 que recorren los discos anteriores de la banda. Pretende ser una foto del aquí y del ahora. Recoge sonidos de 2025 y otros de épocas anteriores que no vivimos. Básicamente es una forma de viajar y disfrutar del camino, cosa que sería imposible sin una banda increíble y un gran equipo que apoya las locuras que se nos puedan ocurrir.

La 'Dolce Vita" es un concepto que evoca placer, lujo y una vida sin preocupaciones. ¿Cómo resuena esta idea con la filosofía actual de Amaral como banda y en su vida personal? ¿Qué es la dolce vita para vosotros? ¿Algo que ver con la película de Fellini?

Es una resignificación del término y también del clàsico de Fellini. Para nosotros Dolce Vita tiene que ver con encontrar belleza, alegría y estabilidad emocional en lugares recónditos, y sobre todo en las pequeñas cosas. También tiene que ver con encontrar refugio lejos de un mundo ultraconectado, buscar el equilibrio y la paz más allá de los clichés de la sociedad en la que vivimos inmersos todos.

También es una canción que forma parte del disco. Con ella empieza todo, incluidos los conciertos, y habla de todo aquello que "nadie nos puede arrebatar".

¿Creéis que la música puede ser una vía para alcanzar o evocar esa sensación de "Dolce Vita" en quienes la escuchan? ¿Cómo buscáis lograrlo con vuestro arte?

Buena pregunta…La música es todo aquello que tú quieres que sea. Todo se puede tocar y cantar. Todo se puede bailar. En nuestro caso, casi todo lo que hacemos es irracional, no excesivamente pensado. Por los conciertos que hemos hecho hasta ahora, sí podemos decir que sucede algo especial que va más allá del escenario y que escapa a nuestro control, y esto nos lleva a pensar que gran parte de lo que ocurre con nuestra música lo hace la gente.

'Salto al color' estuvo centrado en la música electrónica. ¿Con 'Dolce Vita' volveis a vuestra esencia? ¿Es un disco 'de los de antes'?

Sin todos los discos anteriores no habría sido posible hacer este. Hay técnicas de grabación de distintas épocas; muchas de ellas tienen que ver con la revolución digital que cada día amplía las posibilidades sonoras. Sentimos que es un disco de 2025 por sonido y por las historias que cuenta. Cuando se haga memoria de lo que han sido estos años, se podrán mirar a algunas series de TV o a algunos discos, y todos ellos darán idea de los tiempos extraños en los que vivimos.

La libertad es uno de los temas principales de ''Dolce Vita'; las dos primeras canciones del disco son 'Libre' y 'Tal como soy'. ¿Defender la belleza se ha convertido en un acto subversivo? ¿Creéis que el arte sigue siendo un espacio de libertad?

El arte es sobre todo expresión de muchos sentimientos: ironía, amor, desamor, la idea de que te puedes reír de todo y la posibilidad de hablar de cualquier cosa que se te ocurra. Incluso existe la posibilidad de no hablar de nada, simplemente poner un ritmo y bailar. A veces no todo pasa por las letras, puedes poner un sonido que sea hermoso, misterioso o agresivo, y eso ya es una forma de comunicación. Otras veces la letra lo es todo, y todos los sonidos deben estar al servicio de ella.

'Podría haber sido yo' contiene un emotivo homenaje a Víctor Jara. ¿Cómo surgió la canción? ¿Qué viene a decir?

'Podría haber sido yo' habla del azar, y de todas aquellas personas que podrían haber estado en la misma situación que Víctor Jara sin saber muy bien cómo se ha llegado a ello. Queríamos homenajear la figura del cantante chileno, icono universal, y de paso rendir homenaje al Cono Sur, que fue la primera parte del mundo a la que llegamos viajando con nuestra música cuando salimos de nuestro país.

Definís este disco como "un paraíso donde ser libres". ¿Qué lo convierte en ese "lugar soñado"? ¿Qué mensaje queréis transmitir?

Desde luego, para nosotros dos ha sido un paraíso. El disco ha nacido en lugares muy diferentes, y ha sido como un inmenso juego mezclando todo aquello que nos inspiraba, y nos gustaría que fuera lo mismo para todas las personas que lo escuchan.