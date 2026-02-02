Bad Bunny y el primer Grammy a un álbum en castellano, pero ¿qué castellano?

Que el primer disco íntegramente en castellano que gana un Grammy al mejor álbum no esté cantado en un virtuoso registro vallisoletano, sino en un puertorriqueño sin filtros, nos recuerda que el eje de la lengua española hoy está en las Américas y que España es solo el cuarto país con más hablantes (después de México, Estados Unidos y Colombia). Más novedoso si cabe: que es practicable ser un ídolo pop a escala global ejerciendo un localismo radical.

De eso va ‘Debí tirar más fotos’, un álbum que no brinda una postal exótica o romantizada de la latinidad, sino que va directo al conflicto, a la conversación perceptible a ras de suelo: letras sobre la turistificación de Puerto Rico, los barrios gentrificados, la pérdida de identidad de la isla. Bad Bunny no alimenta fantasías tropicales para guiris, sino que explica su perspectiva realista del país, con gracia, pero sin esconder la angustia. Y se permite contar que hay un Nueva York distinto, el ‘Nuevayol’ de la emigración boricua, el del Bronx y “la cañita” (chupito de ron) “en casa de Toñita”. Coscorrón a Donald Trump.

Las canciones son un desafío para los castellanohablantes peninsulares, con ese uso de palabras no contempladas por la RAE, como ‘janguear’ (salir de fiesta), ‘rulay’ (estar bien), ‘gerlas’ (chicas), ‘acho’ (muchacho) o ‘estolquear’ (espiar), y todas esas contracciones equivalentes a las que los raperos llevan décadas practicando en el inglés: ‘pa’’, ‘to’’, ‘na’’, etcétera. Bad Bunny no acude a un español más estándar o neutro, pensando en ser más exportable. Es lo contrario, la celebración de la identidad, a chorro. Letras que recorre en un tono coloquial, casi como si estuviera conversando con nosotros.

El Grammy a ‘Debí tirar más fotos’ es un éxito para la lengua española, está claro, si bien el álbum requiere de algunas ayudas comprender todo su significado. Por si acaso, tengamos cerca ese diccionario Bad Bunny-español, ‘El ABC de DTMF’, meritoriamente confeccionado por la lexicógrafa puertorriqueña Maia Sherwood Droz.