Santiago Segura recuerda a Fernando Esteso como un "actor de verdad" y "amigo entrañable"

"Actor con verdad, cómico de primera, excelente cantante, genial imitador y sobre todo, amigo entrañable"; así ha recordado este domingo Santiago Segura a Fernando Esteso, que ha fallecido este domingo en Valencia a los 80 años.

"Hoy nos ha dejado Fernando Esteso. Todo mi cariño para su familia. Fuiste un ídolo y un mito infantil y conocerte no me defraudó, te hizo más grande. Hasta siempre Fernando", añade el director de la saga Torrente en su cuenta de X.

En los últimos años, el intérprete aragonés había sido recuperado para la gran pantalla por Santiago Segura, en la saga Torrente, y por Agustí Villaronga, que en un registro más dramático le ofreció papeles en 'Incierta gloria' y 'Loli Tormenta'.

Cine popular de los años de la Transición

El actor Fernando Esteso ha fallecido a los 80 años en Valencia. Vinculado sobre todo al cine popular de los años de la Transición, especialmente por las películas que protagonizó junto a Andrés Pajares, deja en su haber una filmografía que roza el medio centenasr de títulos.

El también cantante, presentador y 'showman' en el sentido más amplio quedará para siempre ligado a las comedias que han hecho reír a varias generaciones, como 'Los bingueros', 'Los energéticos', 'Yo hice a Roque III', 'Los liantes', 'Padre no hay más que dos' o 'El hijo del cura', todas ellas escritas y dirigidas por Mariano Ozores.

En 1987 participó firmó como director y guionista del filme Viva 'La risa', que también protagonizó.