Los Grammy miden este domingo la hegemonía de Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar: actuaciones, nominados y alfombra roja

Los premios Grammy regresan este domingo en una gala que medirá el impacto musical de Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar, quienes llegan a esta edición con la posibilidad de batir récords históricos de galardones y consolidar su hegemonía en la industria.

La ceremonia tendrá lugar en el estadio Crypto.com Arena, situado en el corazón de Los Ángeles, y se transmitirá por CBS y Paramount+ en EE.UU. a partir de las 17.00 hora local (la 1 de la madrugada en España). El cómico Trevor Noah se encargará de presentar la gala por última vez, cerrando un ciclo de varios años como maestro de ceremonias del evento más importante de la música, que contará con actuaciones de la propia Lady Gaga, así como de Justin Bieber, Bruno Mars o Sabrina Carpenter.

Los tres favoritos de los Grammyy

La 68ª edición de estos galardones está marcada por la escala de poder que encabezan los tres favoritos: por un lado, el rapero californiano Kendrick Lamar lidera la lista con un total de nueve nominaciones, incluyendo las categorías reinas, por su álbum 'GNX'.

Le sigue Lady Gaga con siete candidaturas, marcando su regreso triunfal a la "era oscura" con su proyecto 'Mayhem'. Mientras, el puertorriqueño Bad Bunny acumula seis menciones y hace historia, al ser el primer artista que compite en las tres categorías principales (Álbum, Canción y Grabación del año) con un proyecto íntegramente en español, por 'Debí Tirar Más Fotos'.

La representación hispana también llegará de la mano de la colombiana Karol G, confirmada como una de las presentadoras de la gala junto a figuras como Harry Styles o Charli XCX. Además, el español Alejandro Sanz está nominado a Mejor Álbum Pop Latino, y los mexicanos Natalia Lafourcade, Carín León y Grupo Frontera en las categorías regionales.

Álbum del año

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny

"Swag" - Justin Bieber

"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter

"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)

"Mayhem" - Lady Gaga

"GNX" - Kendrick Lamar

"Mutt" - Leon Thomas

"Chromakopia" - Tyler, The Creator

Grabación del año

"DtMF" - Bad Bunny

"Manchild" - Sabrina Carpenter

"Anxiety" - Doechii

"Wildflower" - Billie Eilish

"Abracadabra" - Lady Gaga

"Luther" - Kendrick Lamar with SZA

"The Subway" - Chappell Roan

"APT." - Rose y Bruno Mars

Canción del año

"Abracadabra" - Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)

"Anxiety" - Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)

"APT." - Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rose y Bruno Mars)

"DtMF" - Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo Rene Sencion Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)

"Golden ("KPop Demon Hunters") - EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

"Luther" - Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar with SZA)

"Manchild" - Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)

"Wildflower" - Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor artista revelación

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor interpretación pop solista

"Daisies" - Justin Bieber

"Manchild" - Sabrina Carpenter

"Disease" - Lady Gaga

"The Subway" - Chappell Roan

"Messy" - Lola Young

Mejor interpretación pop dúo/grupo

"Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande

"Golden ("KPop Demon Hunters") - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

"Gabriela" - KATSEYE

"APT." - Rose y Bruno Mars

"30 For 30" - SZA with Kendrick Lamar

Mejor álbum vocal pop

"Swag" - Justin Bieber

"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter

"Something Beautiful" - Miley Cyrus

"Mayhem" - Lady Gaga

"I've Tried Everything but Therapy (Part 2)" - Teddy Swims

Mejor álbum de rap

"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)

"Glorious" - GloRilla

"God Does Like Ugly" - JID

"GNX" - Kendrick Lamar

"Chromakopia" - Tyler, The Creator

Mejor interpretación rap

"Outside" - Cardi B

"Chains & Whips" - Clipse (Pusha T & Malice), con la participación de Kendrick Lamar & Pharrell Williams

"Anxiety" - Doechii

"tv off" - Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay

"Darling, I" - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown

Mejor video musical

"Manchild" - Sabrina Carpenter

"So Be It" - Clipse

"Anxiety" - Doechii

"Love" - OK Go

"Young Lion" - Sade

Mejor álbum de música del mundo

"Sounds Of Kumbha" - Siddhant Bhatia

"No Sign of Weakness" - Burna Boy

"Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour

"Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti

"Chapter III: We Return to Light" - Anoushka Shankar con la participación de Alam Khan & Sarathy Korwar

"Caetano e Bethania Ao Vivo" - Caetano Veloso y Maria Bethania

