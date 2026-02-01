Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Esther NiubóRodaliesFernando EstesoDonaciones pisosEncuesta elecciones AragónBaliza V16DGTAlcaraz-DjokovicIsabel CoixetMetro BarcelonaAP7
instagramlinkedin

POLÉMICA

El director del documental 'Melania' aparece fotografiado con una joven en los papeles de Epstein

En una fotografía sin fecha Brett Ratner aparece abrazando por la cintura a una joven, ambos sentados en un sofá junto a Jeffrey Epstein y a otra joven

El director del controvertido documental 'Melania' (sobre el papel de Melania Trump como primera dama estadounidense), Brett Ratner

El director del controvertido documental 'Melania' (sobre el papel de Melania Trump como primera dama estadounidense), Brett Ratner

TWITTER / EL PERIÓDICO / EFE

EFE

Londres
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El director del controvertido documental 'Melania' (sobre el papel de Melania Trump como primera dama estadounidense), Brett Ratner, aparece junto a una joven en uno de los documentos desclasificados de los llamados 'archivos Epstein', según destaca este domingo la BBC.

En una fotografía sin datar, Ratner aparece abrazando por la cintura a una joven, ambos sentados en un sofá junto a Jeffrey Epstein y a otra joven. Las dos mujeres tienen el rostro cubierto, por lo que es imposible saber su edad.

El director del documental 'Melania' aparece fotografiado con una joven en papeles Esptein

El director del documental 'Melania' aparece fotografiado con una joven en papeles Esptein / EFE

Esa fotografía, la más elocuente, forma parte de otro grupo de imágenes donde Ratner aparece en lo que parece ser una de las mansiones de Epstein, en solitario, junto al millonario pederasta o en compañía de otras mujeres, éstas siempre con el rostro velado.

Comportamientos inapropiados

Ratner, que ahora tiene 56 años, ha dirigido la serie de películas de 'Rush Hour' ('Hora Punta'), así como 'X-Men: The last stand' ('X-Men: La decisión final').

En el pasado se ha enfrentado a acusaciones de comportamientos inapropiados con al menos seis actrices, que lo denunciaron en 2017, en el apogeo del movimiento 'Me Too'. Una de ellas afirmó que Ratner se había masturbado delante de ella durante un rodaje.

29 January 2026, US, Washington: US President Donald Trump and Lady Melania Trump arrive at the premiere of the Amazon MGM Studios film &quot;Melania&quot; at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington DC. The film documents the period leading up to the 2025 Presidential Inauguration and Melania Trump's role during the White House transition. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpaAndrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA29/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Donald Trump y Melania Trump / 68

A través de sus abogados, el cineasta siempre negó los hechos.

En salas de cine

La aparición de las nuevas fotos coincide con el estreno del documental 'Melania' en salas de cine, donde al parecer está teniendo una acogida muy discreta, antes de que se oferte en el menú de Amazon Prime Video.

Amazon ha invertido 40 millones de dólares -según se ha filtrado, 28 han sido para la propia Melania- en la película, que muestra los supuestos entresijos de la primera dama en los días previos a la asunción de Donald Trump para su segundo mandato.

Este domingo, la revista Rolling Stone -que califica el documental como "un fracaso en prácticamente todos los aspectos"- señala que el rodaje fue enormemente caótico y desorganizado, citando a miembros del equipo de Ratner.

Noticias relacionadas

Esas personas salvaron a Melania de las críticas, pero no así a Ratner, de quien dijeron que les había faltado el respeto repetidamente, tanto que una gran parte del equipo solicitó no ser incluido en los títulos de crédito para que sus nombres no aparezcan en el futuro ligados al de Ratner.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Spotify responde a la campaña de boicot subrayando que no invierte en 'tecnología militar' ni crea música con IA
  2. Muere Alma María Vaesken, cantante del grupo Los 3 Sudamericanos
  3. Un clamor acusatorio, emotivo y lúdico por Palestina en el Palau Sant Jordi (y con Rosalía como invitada sorpresa)
  4. Josh Safdie, director de ‘Marty Supreme’: 'Timothée Chalamet tiene una ambición formidable, y se va a comer el mundo
  5. Crítica de 'Los Bridgerton (temporada 4, parte 1)': el amor no entiende de clases
  6. Fallece Catherine O’Hara, la madre de Macaulay Culkin en ‘Solo en casa’ y de Winona Ryder en ‘Bitelchús’
  7. Nace la campaña 'Boicot a Spotify', que reúne a 80 creadores: de Clara Peya a Salvador Sobral
  8. André Rieu, música que une e invoca la inocencia en otro despampanante 'show' en el Palau Sant Jordi

Fallece Fernando Esteso, el cómico del cine del destape y la Transición democrática

Fallece Fernando Esteso, el cómico del cine del destape y la Transición democrática

El director del documental 'Melania' aparece fotografiado con una joven en los papeles de Epstein

'Melania', la primera dama estadounidense tiene documental

Los Grammy miden este domingo la hegemonía de Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar: actuaciones, nominados y alfombra roja

Los Grammy miden este domingo la hegemonía de Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar: actuaciones, nominados y alfombra roja

La caída del rapero Delaossa tras el fallo del arnés durante su concierto en el Movistar Arena

La caída del rapero Delaossa tras el fallo del arnés durante su concierto en el Movistar Arena

Fabricantes de éxitos a destajo: ¿a quién premian los Grammy?

Fabricantes de éxitos a destajo: ¿a quién premian los Grammy?

Seis grafitis pintados en España, entre los diez mejores del mundo

Las películas más recordadas de Fernando Esteso

Las películas más recordadas de Fernando Esteso