Diez libros 'young adult' que se publican este febrero

Las segundas partes también son buenas, incluso mejores. Y este febrero llega cargado de novedades 'young adult' ideales para volver a engancharse a esos universos que terminan justo cuando más necesitas seguir leyendo. La primera en sumarse es 'Brimstone' (Faeris, 23,95€) de Calie Hart, que sigue la historia de su popular debut 'Quicksilver' y que estará a la venta el próximo 3 de febrero. También la seguirán la fantasía romántica de Mei Segura, 'La luz de la eternidad' (Faeris, 19,50€), continuación de 'La luz del amanecer'; y 'Oscura' de Keri Lake (Plaza y Janés, 24,90 €), continuación de 'Anatema'; ambas con fecha de publicación para el próximo 26 de febrero. Pero hay más.

'Brimsonte', de Callie Hart; 'La luz de la eternidad', de Mei Segura; y 'Oscura', de Keri Lake / EPC

1. 'Cuestión de voluntad' Jessa Hastings Contraluz 19,95 € 5 de febrero de 2026

Jessa Hastings se desmarca del universo de 'Magnolia Parks', su saga más popular, para adentrarse en uno totalmente nuevo. Esta vez, 'Cuestión de voluntad' está centrada en una detectora de mentiras profesional y experta en el lenguaje no verbal. Tras la repentina muerte de su padre, se reunirá con su familia de Carolina del Sur, rica, de mente cerrada y desesperante de la que se distanció hace muchísimo tiempo. Volverá a Estados Unidos para el funeral y se encontrará con el padrino de Alcohólicos Anónimos de su hermano y, en medio de tensiones y revelaciones ocultas en el testamentio, se sentirán atraídos el uno hacia el otro. Pero el hermano de la protagonista esconde un gran secreto: también siente algo por él.

2. 'Maldita fortuna' Myriam M. Lejardi Crossbooks 19,95 € 11 de febrero de 2026

¿Matarías por amor? En 'Maldita fortuna', Myriam M. Lejardi pasa página de los 'realities' para adentrarse en un romance policíaco en el que una heredera de un magnate empresarial sale de un casino de Las Vegas escoltada por dos policías con unas esposas colgando y un vestido cubierto de sangre. Después de siete días retenida, las preguntas empiezan a surgir. ¿Qué estaban buscando, además de dinero? ¿Quiénes son los enmascarados que la han parado? ¿Y por qué su líder está obsesionado con ella?

3. 'Kiss me once' Stella Tack Inlov 21 € 11 de febrero de 2026

Tras su arrollador éxito con la trilogía 'Black Bird Academy', Stella Tack regresa a España con una de sus novelas más vendidas en su país natal. 'Kiss me once' es una historia romántica sobre una joven heredera de una empresa multimillonaria que empieza la universidad. Contra todo pronóstico, no va ni a Harvard ni a Princeton, sino a la Universidad de Florida Central, donde quiere pasar desapercibida lejos de los paparazzi con la única condición de que lleve siempre un guardaespaldas a su lado. En su primer día se topa con un estudiante que le llama la atención, pero la ilusión desaparece cuando ambos descubren que él es el guardaespaldas encubierto y ella su cliente.

4. 'Bajo el cielo que baila' Judith Mateo Nube de tinta 18,95 € 12 de febrero

Judith Mateo presenta una historia de segundas oportunidades, amor y coraje. La protagonista, Juliette, necesita empezar de cero tras una ruptura dolorosa y un trabajo que le ahoga. Por ello, abandona Barcelona y acepta una oferta de trabajo en Noruega y vuelve a la ciudad donde creció esperando encontrar la paz que un día perdió. Allí se reencuentra con Nikolai, su primer amor, y descubrirá que incluso bajo el cielo más frío el corazón puede volver a arder.

5. 'Por nunca jamás' Sue Lynn Tan Puck 22 € 17 de febrero de 2026

La autora bestseller del Sunday Times vuelve con una fantasía que es todo un cuento de hadas, pero sin final feliz. En este relato, la vida es dura e implacable. Tras la muerte de su tío, la protagonista tiene que sobrevivir a costa de su ingenio como ladrona y su talento para la mentira. Cuando consigue un anillo encantado que parece ser el primer paso para un futuro mejor, su tía se lo roba y tiene que adentrarse en el corazón imperial del reino para recuperarlo. Entre las grandezas del palacio llamará la atención de un príncipe que la quiere seducir con promesas de un mundo ideal, pero nada es lo que parece. Pronto se verá atrapada en una red de poder, engaños y codicia, donde su único aliado será el consejero de la corte rival, que también tiene sus secretos guardados.

6'. 'La chica que lanzaba versos al aire' Andrea Longarela Nube de tinta 20,95 € 19 de febrero de 2026

Andrea Longarela vuelve a demostrar que es una de las voces más populares de la literatura romántica 'young adult' del panorama nacional actual con otra de sus historias inolvidables. En 'La chica que lanzaba versos al aire', el lector sigue a dos protagonistas que no quieren ser ellos mismos. Quieren ser normales, aunque el mundo se esfuerce en recordarles que no encajan en esa definición. Uno de ellos, Jake, empieza a cruzarse con versos por el instituto y, con cierta curiosidad, los va recogiendo para intentar dar con la chica que los ha escrito.

7. 'Mi sangre por el imperio' Laura Díaz Matchstories 18,90 € 18 de febrero de 2026

Laura Díaz presenta una novela fantástica de acción inspirada en la mitología japonesa. En 'Mi sangre por el imperio', Suki nació marcada por una misión, con una cuenta atrás grabada en la piel que anuncia el momento en que, antes de que caiga el último pétalo del cerezo, deberá ascender al Quinto Cielo para evitar que la Purga devore su Imperio. Condenada por los dioses a convertirse en kitsune, un destino que para ella es un castigo, se ve acompañada por Ryuu, un samurái tan letal como enigmático que se somete a pruebas mortales para convertirse en uno de los cuatro guardianes juramentados en lealtad y sangre. Juntos afrontarán el ascenso a una montaña ancestral plagada de yokais, traiciones y conspiraciones capaces de quebrar el equilibrio del mundo.

8. 'Metal Slinger' Rachel Schneider Crossbooks 24,95 € 18 de febrero de 2026

Uno de los 'romantasy' del año será 'Metal Slinger', que, tras arrasar globalmente, llega a España con grandes expectativas. En él, Brynn, una joven guardiana del pueblo alaha, lleva toda la vida esperando el mercado anual de los kenta, el mismo pueblo que condenó a los suyos al exilio en el mar, pero lo que debía ser un rito de paso se convierte en una pesadilla cuando un soldado enemigo la acusa de un delito que no ha cometido. Aunque consigue escapar, el incidente amenaza con romper el frágil tratado de paz y desatar una guerra, mientras el misterioso soldado cruza los mares decidido a encontrarla y, con ello, pone en jaque todo lo que Brynn creía saber sobre su destino.

9. 'Temporada de turistas' Brynne Weaver Contraluz 19,95 € 19 de febrero de 2026

Brynne Weaver, autora de 'Butcher y Blackbird', presenta 'Temporada de turistas' una comedia romántica oscura donde el suspense y el amor se mezclan con consecuencias mortales. En Cabo Masacre, un pintoresco pueblo costero de casas coloridas y cadáveres de más, Harper Starling mantiene su paraíso a salvo eliminando a los turistas problemáticos y convirtiéndolos, literalmente, en abono para sus flores. El problema llega con Nolan Rhodes, un turista atractivo, habilidoso con el cuchillo y obsesionado con una venganza anual que culmina con Harper como su presa ideal. Cuando un amateur del 'true crime' aparece siguiendo la pista de un asesino desaparecido, ambos se ven obligados a sellar una tregua que deriva en una alianza incómoda, una obsesión creciente y un romance frágil, mientras los secretos del pueblo amenazan con salir a la luz.

10. 'Unloved' Peyton Corinne RBA Lit 22,90 € 25 de febrero de 2026

La esperada continuación de 'Unsteady' llega como un romance deportivo universitario que enamora dentro y fuera del hielo. Matt Fredderic, estrella de los Waterfell Wolves y futuro aspirante a la NHL, ve su carrera en riesgo por el TDAH y sus dificultades de aprendizaje cuando necesita aprobar biología para graduarse. Ro Shariff, una romántica empedernida atrapada en una relación inestable, se convierte en su tutora y lo que empieza como clases de repaso deriva en llamadas nocturnas, complicidad y una conexión profunda. Dos polos opuestos con heridas similares descubrirán que amar a la persona correcta puede ser sorprendentemente fácil, incluso con todas sus imperfecciones.