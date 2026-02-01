18 novelas negras para abrazar la 'malavida' en BCNegra 2026

Recomendaciones negrocriminales
Superados los fastos del 20 aniversario, BCNegra pasa página para abrazar la 'malavida' y exprimir al máximo las posibilidades del género negrocriminal con una programación en la que destacan nombres como Mick Herron, Richard Price, Viveca Sten o S. A. Cosby, casi todos con novedad bajo el brazo. A continuación, algunas pistas para perderse en el festival barcelonés (y alrededores) "entre libros, noches robadas al sueño y a la salud y ganas de vivir y de descubrir".
'Lázaro resucitado'
Richard Price. Random House
Richard Price, el mago de los diálogos y la sabiduría lumpen detrás de 'The Wire', 'The Deuce' y 'El color del dinero', por citar solo unos pocos ejemplos, regresa a la novela tras más de una década en barbecho con 'Lázaro resucitado', fresco trágico-criminal que traslada al barrio neoyorquino de Harlem todo lo aprendido en 'La vida fácil'. El colapso de un edificio y el trauma que lo acompaña es el disparador de una novela sin crimen pero con infinidad de policías, impostores y estafadores.
'Los crímenes de Åre. Oculto en las sombras'
Viveca Sten. Principal de los Libros
Como serie televisiva, ‘Los crímenes de Åre’ sumó 30.000 visualizaciones en Netflix en 2025. Negro sobre blanco, tras ‘Oculto en la nieve’, la novelista sueca presenta en BCNegra la segunda parte, un genuino doblete ‘nordic noir’ superventas: en un tranquilo y gélido pueblecito, el Åre del título, aparece violentamente asesinado un esquiador olímpico en pleno bosque. La inspectora Hanna Ahlander y su compañero Daniel Lindskog seguirán las pistas del crimen.
'Els crits'
Víctor Recort. L'Altra Editorial
Víctor Recort ganó el Premi Documenta de 2024 (ex aequo con Irene Zurrón) con 'Els crits', novela gris-oscuro-casi-negro en la que fantaseaba con una trama criminal protagonizada por ex colaboradores estrella de la telebasura de los años 90. Un cadáver en un piso de lujo, tres tipos forcejeando con un maletero y el camino más corto para conectar 'Crónicas Marcianas' con 'Pulp Fiction'.
'A la vista de todos'
Teresa Cardona. Siruela
En la cuarta novela de la serie protagonizada por la teniente Blecker y el brigada Cano, un aparente robo con violencia extremadamente brutal quiebra la paz de San Lorenzo de Escorial. Para resolver el caso, Blecker y Cano deberán indagar en el pasado de la víctima, una dermatóloga criada en un entorno complejo y hostil. Una nueva vuelta de tuerca al thriller cortesía de la autora de 'Los dos lados', 'Un bien relativo' y 'La carne del cisne'.
'Resultado final'
Don Winslow. Harper Collins
Tras ganar el Premio Carvalho en 2022 y cerrar su última, y mafiosa, trilogía de Danny Ryan, el autor de ‘El poder del perro’ anunció que aparcaba la escritura para volcarse en su intensa cruzada política contra Trump. Sin embargo, cedió, confiesa, cuando "una serie de personajes, más que de historias", empezaron a hablar en su cabeza. De ahí han surgido los seis nuevos relatos negrocriminales que reúne en ‘Resultado final’.
'La hora de la fuga'
Graziella Moreno. AdN
A partir de un caso real de maltrato que ocurrió en Catalunya en 2016, la jueza y escritora Graziella Moreno se asoma a los abismos de la infancia, la saluda mental y la corrupción para armar un thriller encajado en el triángulo formado por una mujer que aparece muerta el día de su boda, un exfiscal en horas bajas y la cabo Tea Valverde, encargada de una investigación en la que todo son silencios y secretos.
'El pozo'
Hye-Young-Pyun. Destino
A Stephen King, asegura la promoción, le ha salido un 'doppelganger' asiático; una autora que, en la cresta de la ola coreana, ha cruzado a Alfred Hitchcock y Shirley Jackson para hacer saltar la banca del terror psicológico. En el menú, un cuerpo postrado y paralizado tras un terrible accidente y una suegra que, por lo que sea, vela al enfermo mientras cava un agujero sin fondo en el jardín.
'Las horas secretas'
Mick Herron. Salamandra
Mick Herron, flamante Premio Carvalho de 2026, se toma un pequeño respiro de la serie 'Caballos lentos' con 'Las horas muertas', thriller independiente que, pese a dejar en el banquillo a Jackson Lamb y los suyos, sigue ahondando en los desmanes internacionales del MI5 a partir de una operación clasificada en el Berlín de 1994 que acabó rematadamente mal.
'El último caso de Unamuno'
Luis García Jambrina. Alfaguara
Unamuno investiga y, al mismo tiempo, es investigado. Jambrina viaja a 1936, a una Salamanca recién conquistada por el ejército sublevado, para poner al escritor a investigar el suicidio de un catedrático de derecho y, al mismo tiempo, dejar pistas para que Teresa Maragall y Manuel Rivera puedan resolver su propia muerte
'Trilogia policíaca'
Rafael Tasis. Clandestina
‘Un crim al Paralelo’, ‘La Bíblia valenciana’ y ‘És hora de plegar’: la trilogía negra de un pionero catalán del género, Rafael Tasis (1906-1966), llega reunida en un solo volumen con el que la editorial Clandestina celebra los 100 títulos de su colección ‘crims.cat’. Tres casos que el comisario Jaume Vilagut y el periodista Francesc Caldes investigan cual icónico tándem en los bajos fondos de Barcelona.
'Las tres familias'
Miguel Ángel González. Ediciones B
Durante años ha circulado la leyenda de que la temible mafia italiana nació en realidad de la mano de tres hermanos castellanos que pertenecían a la Hermandad de la Garduña y que llegaron a Sicilia en el siglo XV huyendo de la justicia. En 'Las tres familias', el madrileño Miguel Ángel González convierte el mito en novela para reconstruir los orígenes de la Cosa Nostra, la Camorra y la Ndrangheta.
'Un caso de matricidio'
Graeme Macrae Burnet. Impedimenta
El escocés Graeme Macrae Burnet, heredero de la mejor tradición de Simenon, retoma las andanzas del inspector Gorski en 'Un caso de matricidio', despedida y cierre de una trilogía que explora las violencias cotidianas y muchas veces invisibles. En la novela, Gorski lidia con la denuncia de una anciana que asegura que su hijo, un escritor frustrado, planea asesinarla.
'Tefteri'
Vinicio Capossela. Minúscula
Vale, esto no es propiamente una novela negra ni una novedad, pero de sus páginas sale el lema y la idea troncal de la 21ª edición de BCNegra, por lo que no está de más echarle un vistazo. En el año de la gran crisis, siguiendo los cantos de sirena por las tabernas de Atenas, Creta y Tesalónica, Vinicius Capossela descubrió la leyenda de los rebetes y, prendado por esos músicos bohemios y rebeldes, les dedicó un libro de viajes que es un canto a exprimir la vida para no dejarle a la muerte ni las sobras.
'El rey de las cenizas'
S. A. Cosby. Salamandra
Llega a BCNegra tras ascender en el mapa de la novela negra contemporánea de EEUU manteniendo un pie en el ‘noir’ clásico y revitalizando el ‘noir’ sureño. El autor de las premiadas ‘Maldito asfalto’ y ‘Lágrimas como navajas’ presenta ahora un complejo y violento escenario familiar: una madre desaparecida hace años, un padre en coma, propietario de un crematorio, y tres hijos, uno de ellos con deudas por drogas con un clan mafioso.
'Sin indicios criminales'
Rafa Melero Rojo. Destino
Melero sabe bien de primera mano sobre lo que escribe. Mosso d’esquadra e investigador de homicidios y otros delitos a la par que novelista, tras títulos como 'Dragones de papel' (B) se adentra ahora en el submundo de las mafias de narcopisos en el barrio barcelonés del Raval y de las guerras de bandas. Lo hace de la mano de un colega retirado que vuelve al cuerpo en busca de un culpable del suicidio de su hija y de un exconvicto que vuelve a las andadas.
'Belladona'
Michael Connelly. ADN
Harry Bosch, Renée Ballard y el abogado del Lincoln. Tras estos ya también televisivos protagonistas de su universo angelino Connelly se ha sacado de la chistera un nuevo personaje, el sargento Stilwell, tan obsesionado por el lazo entre la moral y el deber como ellos. Apartado de la brigada de Homicidios de Los Ángeles verá teñirse de sangre y corrupción la isla paradisiaca a la que le han enviado como castigo.
‘Punto cero’
Seicho Matsumoto. Libros del Asteroide
La editorial continúa recuperando las obras del maestro del misterio japonés Seicho Matsumoto (1909-1992). Publicada en 1959, esta es la primera de sus novelas cuya protagonista es una mujer: una joven de 26 años que a finales de la década de los 50 ve desaparecer, tras una fugaz noche de bodas, a su marido, al que ha conocido a través de un casamentero. Ella misma seguirá su rastro en un Japón que aún sufre las secuelas de la Segunda Guerra Mundial.
'El señor Fox'
Joyce Carol Oates. Alfaguara
Con su privilegiada escritura, la Premio Carvalho 2021 continúa buscando el mal en las oscuras profundidades de la mente, aquí la del profesor Fox, un tipo enigmático y seductor, manipulador y misterioso y, como afirma la editorial, tan diabólico como el Tom Ripley de Patricia Highsmith. Hasta que un día aparece un cuerpo desmembrado cerca de su coche sumergido en un lago. De la estadounidense, Altamarea también publica ‘Arroyo Flint Kill’, 12 perturbadores relatos marca de la casa.
