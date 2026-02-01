18 novelas negras para abrazar la 'malavida' en BCNegra 2026

Vinicio Capossela. Minúscula

Vale, esto no es propiamente una novela negra ni una novedad, pero de sus páginas sale el lema y la idea troncal de la 21ª edición de BCNegra, por lo que no está de más echarle un vistazo. En el año de la gran crisis, siguiendo los cantos de sirena por las tabernas de Atenas, Creta y Tesalónica, Vinicius Capossela descubrió la leyenda de los rebetes y, prendado por esos músicos bohemios y rebeldes, les dedicó un libro de viajes que es un canto a exprimir la vida para no dejarle a la muerte ni las sobras.