ASAP Rocky, un largo camino de vuelta a la música: dos juicios y tres hijos con Rihanna en cinco años

La vida del rapero ASAP Rocky ha dado muchas vueltas desde que lanzó su disco (pen)último disco, 'Testing' (2018). En ocho años, Rakim Athelston Mayers -su nombre real- se ha convertido en pareja y padre de tres hijos junto a la artista Rihanna y se ha enfrentado a dos juicios, el primero por el tiroteo de un examigo, por el cual fue absuelto en Los Ángeles el año pasado, y el segundo por agresión por una pelea callejera en Suecia en 2019.

En este tiempo de cambios, Rocky también ha actuado en dos películas de Hollywood y ha redefinido su forma de hacer música tras la muerte de su mentor ASAP Yams. El artista regresa ahora a la música con 'Don't Be Dumb', su cuarto álbum de estudio, publicado hace dos semanas, con las colaboraciones de Doechii, Tyler, the Creator, Jessica Pratt y Tokischa, entre otras.

En una entrevista con el 'The New York Times', el rapero asegura que no quería apresurarse para sacar música. "Pensaba que estaba listo para 2024. Pensaba que el juicio terminaría, pero se posponía constantemente. Y era difícil concentrarse. No solo eso, sino que ser padre fue un factor importante. Quiero estar presente. Quiero apoyar. Y todas estas situaciones me dieron nuevo material para hablar", explica el artista.

Rihanna y and ASAP Rocky en los the The Fashion Awards 2024 / Scott A Garfitt / AP

Pelea callejera

En los últimos años, el rapero se ha enfrentado a dos juicios. En 2019, ASAP Rocky fue arrestado en Estocolmo (Suecia) por su participación en una pelea callejera en la que un joven de 19 años resultó herido. Mayers afirmó que él y su equipo habían sido provocados y actuaron en defensa propia, mientras que la fiscalía argumentó que habían agredido voluntariamente al hombre.

Finalmente, el tribunal de Estocolmo lo declaró culpable de agresión (junto con sus acompañantes), pero consideró que el ataque no era lo suficientemente grave como para imponer pena de cárcel, tras haber pasado un mes en prisión preventiva, por lo que se le ordenó pagar daños al demandante. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a pedir su liberación a través de las redes sociales.

A$AP Rocky en los The Gotham Film Awards / Associated Press

Agresión con arma de fuego

El segundo juicio tuvo lugar en Los Ángeles (Estados Unidos) por un incidente ocurrido el 6 de noviembre de 2021. ASAP Rocky fue acusado de dos cargos graves de agresión con un arma de fuego semiautomática tras una confrontación con su antiguo amigo ASAP Relli, que afirmó que el rapero sacó un arma y le disparó, rozándole la mano.

Rocky siempre se declaró inocente y mantuvo que el arma que portaba era una pistola de utilería que solo disparaba fogueo, usada por seguridad y no para herir a nadie. Después de un juicio de varias semanas, en febrero de 2025, un jurado lo declaró no culpable de todos los cargos, evitando una posible condena de hasta 24 años de prisión.

"Creo que muchos raperos tienen una dura batalla con la culpa del superviviente, el remordimiento del superviviente. Durante mucho tiempo, fui ese tipo, y quería que todos fueran felices, que todos tuvieran éxito. Es predominante en la cultura del hip-hop que se supone que debes vivir según un código específico, que debes hacer ciertas cosas por tus amigos", expresa el artista en la entrevista citada.

El rapero ASAP Rocky, en una imagen de 2019 / ANGELA WEISS / AFP

Paternidad junto a Rihanna

ASAP Rocky y la cantante Rihanna hicieron pública su relación en 2021. En mayo de 2022 nació el primer hijo de la pareja, RZA Athelaston Mayers, en agosto de 2023 nació su segundo hijo, Riot Rose Mayers, y en septiembre de 2025 nació su hija, Rocki Irish Mayers. "Siempre quise ser padre. Todo el mundo sabe que hay que ser muy selectivo y cuidadoso con las personas con las que se procrea", ha declarado el rapero en su entrevista.

El artista también ha explicado que compartía con Rihanna las mismas "inclinaciones morales". "Estábamos en la misma página, nacimos el mismo año, mi padre es de su país, trabajamos en la misma industria, hacemos lo mismo. Son tantas similitudes que es gracioso; nos reímos mucho", ha añadido. "Estoy con una mujer muy especial. Agradezco que la hayan puesto en mi vida en ese momento, porque creo que antes no estaba listo para algo así. Y ella tampoco", ha compartido.

Rihanna y A$AP Rocky en The Gotham Film Awards / Evan Agostini / AP

Moda y cine

Durante estos años, Rocky ha seguido expandiendo su influencia en la moda. El rapero ha colaborado con marcas de lujo como Gucci, en el anuncio del perfume Guilty; Dior, como imagen de su línea masculina y embajador de la marca, y Bottega Veneta, en una campaña familiar junto a sus hijos. Además, desde finales de 2023, el artista ejerce como director creativo de las colecciones, ropa y accesorios de las colecciones Puma x F1, y desde principios de 2025 es director creativo de Ray-Ban Studios.

A$AP Rocky, Margaret Qualley y Vanessa Paradis en el desfile de alta costura de Chanel el pasado martes. / Associated Press/LaPresse / LAP

También ha seguido mostrando su interés en la actuación, apareciendo en dos proyectos cinematográficos durante el último año. En 2025, el artista participó en la película 'Si pudiera te patearía', dirigida por Mary Bronstein, y en el film 'Del cielo al infierno', de Spike Lee, inspirada en la película japonesa 'High and Low' (1963) y basada en la obra literaria 'King's Ransom' de Evan Hunter.