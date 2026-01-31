Jorge Ferrer, el hijo de la revolución a la que no quiso

Raramente se da la circunstancia, o no se da con tanta claridad, de que a una sola persona le baste con trazar la línea que le une a su abuelo, pasando por su padre hasta llegar a su propia experiencia, para desplegar la historia de las utopías y los desencantos del siglo XX. Jorge Ferrer (La Habana, 1967), exquisito traductor de ruso, periodista y autor de origen cubano residente en Barcelona desde hace más de 30 años, es una de ellas y eso es lo que cuenta en su libro ‘Entre Rusia y Cuba. Contra el olvido y la memoria’ (Ladera Norte), una reflexión sobre esa significativa trayectoria histórica.

Hijo de un representante de la élite castrista, que como tantos otros culminó su educación en la Unión Soviética en los años prodigiosos en los que cayó el Muro de Berlín y Mijaíl Gorbachov desplegó su glásnot, Ferrer se denomina a sí mismo "un veterano de la Guerra Fría". Acabada aquella rara contienda, vivió en primera línea el tsunami de democratización en el Este que aparentemente disipó los problemas e hizo que Francis Fukuyama proclamara triunfal el fin de la historia, hasta que pasado un tiempo el autor se dio cuenta, como tantos otros, de que, en vez de ganar la guerra, la “había perdido de una manera calamitosa”.

Ferrer es la tercera generación de una saga familiar que se inicia con el abuelo, policía de Batista y un pintoresco y seductor personaje de origen valenciano, que desde Cuba se exilió a Miami y Nueva York tras el ascenso de Fidel Castro. Su hijo, y padre de Jorge, fue miembro del 'apparatchik' castrista, un tipo algo gris pero exitoso políticamente, que mantuvo la memoria del progenitor prácticamente borrada. Sin demasiado éxito. “En La Habana -recuerda Ferrer- recibíamos clandestinamente las fotos del abuelo y a mí me impresionaba mucho una en la que se le veía en un submarino en el que trabajaba. Era para pasear turistas”. Federico Ferrer acabó limpiando mesas en un bar de Nueva York.

Abrazos a diestro y siniestro

En un momento como este, con Donald Trump, ese ego con altavoz, instalado en su poder absoluto, hablar de las revoluciones -la soviética y la cubana- y sus desencantos es más que una operación retrospectiva. Es una oportunidad para que este hijo nada agradecido de las revoluciones establezca comparaciones: “Esas revoluciones, por supuesto, son muy distintas, para empezar a escala geográfica pero hay vasos comunicantes fundamentales y es que en su momento la Unión Soviética abrazó por la izquierda a Cuba, pero ahora la está abrazando por la derecha y Cuba, casi borrada de la actualidad internacional y en estos momentos simbólica y literalmente a oscuras, se adapta 'ad hoc' a estos hechos”.

Pese a su identidad híbrida, o quizá por ello, el escritor se ha volcado en los últimos tiempos en su faceta de puente con la rica cultura rusa que gracias al expansionismo de Vladímir Putin se ha visto obligada a vivir cada vez más en la diáspora, Barcelona y Madrid incluidas. “Es un momento fascinante. En general, en el Este europeo existe hoy una capacidad de generación de ilusión -y también de violencia, lamentablemente-, de transformación del mundo muy interesante. No en vano, el último premio Nobel , László Krasznahorkai, es húngaro”.

A alguien que acabó no queriendo la revolución que hicieron sus padres le es difícil establecer qué tuvo de bueno aquello: “No podemos saber si las revoluciones fueron algo bueno o no. Lo único que podemos saber es que las hicieron algunos hombres buenos y que otros hombres malos también las hicieron”.