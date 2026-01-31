David Uclés, el escritor que vive “todo el rato en Renfe” desde Madrid: “Estoy de promoción y llevo dos años sin escribir nada”

Dentro de unos días visita Santiago el escritor David Uclés (Úbeda, 1990). Licenciado y máster en Traducción e Interpretación (español, inglés y alemán), es la persona de moda en el mundo de las letras gracias al eco de la novela La península de las casas vacías (Siruela) y al reciente premio Nadal (30.000 euros) por La ciudad de las luces muertas (Destino; Grupo Planeta, a la venta desde el 4 de febrero).

Atiende a EL CORREO GALLEGO por teléfono con deje andaluz y evoca sus años en Compostela, ciudad que visita el 21 y 22 de enero como parte del trío ganador del premio San Clemente (con Ledicia Costas y Lídia Jorge), organizado por el centro compostelano IES Rosalía de Castro, en colaboración con la Xunta de Galicia (Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude).

En paralelo a la ceremonia de entrega del XXIX del Premio Literario Arcebispo Juan de San Clemente (miércoles 21 horas; 18 h.), hay previstos varios coloquios paralelos con estudiantes en el mismo Rosalía. David Uclés centrará dos a las 11 horas y a las 12.30 h. el jueves 22 de enero.

Sobre el jurado escolar del premio

¿Por qué cree que su libro ha seducido al jurado adolescente del premio San Clemente?

Pues yo entiendo que, pese a ser un tema viejo, el de la Guerra Civil y la posterior represión del franquismo, ultimamente, sin analizar las causas, es un tema que está en boga entre nuestros jóvenes, de ahí que existan algunas encuestas que dicen que un porcentaje de ellos votarían a la extrema derecha hoy día o que han recuperado alguna soflama o alguna arenga de aquel entonces falangista o franquista, y entonces, yo entiendo que a lo mejor los jóvenes son conscientes de que, un número pequeño de compañeros suyos, pero un número que hace ruido, hablan de cosas o recuperan mensajes de hace 90 años, con lo cual entiendo que tengan curiosidad de tener una visión global de todo lo que ocurrió en la guerra y de lo que supuso la guerra, y entiendo que mi libro les puede generar esa respuesta o les puede incentivar la curiosidad por saber qué pasó en lo que yo reconozco como nuestra última gran herida sin sanar, porque el terrorismo ya está sanado, de nuestra tierra. Y este libro está dividido en episodios muy cortos, y eso también, para la atención dispersa de las nuevas generaciones, facilita leer un libro de 700 páginas... Atención dispersa que compartimos todos, pero que se agrava en generaciones más enganchadas al mundo online.

Alguien del mundo editorial me dijo que hoy se lanzan libros con más capítulos breves para dar a quien lee mayor satisfacción al concluirlos, pero en Patria, Fernando Aramburu ya hacía hace 10 años lo que hoy parece tendencia...

Bueno, a ver, sí, lo que sí es cierto es que... yo creo que Aramburu lo hizo por un tema estilístico porque él quiso, y, ¿por qué no?, pero en mi caso era una necesidad. Es decir, yo voy a contar toda la Guerra Civil, entonces, hay tanta batalla, tantos hitos, tanto asedio y tantos bombardeos que no le puedo dedicar a cada cosa muchas páginas, entonces, por intentar equilibrarlo un poco, pues, al final, te salen pocas páginas de cada cosa, pero es una cosa rara en mi literatura, porque en el resto de novelas, no son episodios largos, pero tampoco son tan pequeños. Hay una justificación. No era una imposición o una idea editorial establecida, pero, eso sí, uno reconoce las virtudes editoriales de eso y eso facilita la lectura.

El escritor David Uclés en Cáceres, donde participó en 2025 en la VI Bienal de Novela Vargas Llosa. / EFE / Eduardo Villanueva

Algo nunca contado

¿Cómo era el David Uclés de 15 años?

Yo, de pequeño, era muy lector... Empecé a leer mucho cuando tenía 11 añitos o así, de motu proprio porque en mi familia no se leía ni había un solo libro. Yo creo que es porque, como sufría mucho bullying porque, porque... bueno, ¡sufría mucho bullying!... me protegía la lectura y me evadía a otros mundos y ahí, por lo menos, era completamente feliz. Era muy activo literariamente. Escribía y, esto nunca lo he contado: hice una novelita que se llamaba Nube de paraguas, de unas cien páginas o menos, y la imprimí a los 16 años y se la vendí a mis amigos. O sea, que sí, me gustaba escribir, pero no soñaba con ser escritor porque tenía los pies un poco más en la tierra.

Primeros referentes literarios

¿Qué leía en la adolescencia?

Como no tuve un guía, en tanto a la lectura, en tanto que yo me metía a la librería del colegio y cogí los que yo consideraba, nunca pasé por la literatura juvenil. O sea que yo ya a los 11 años, el primer libro que me leí fue El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien, y después: Guerra y paz, de Tolstói, y La peste, de Albert Camus y La montaña mágica, de Thomas Mann... Y tú dirás: ‘¡Bendito dios, que tres tochos!’, pero los títulos me eran sugerentes. De La peste, yo decía: ‘¡Ay, sobre la epidemia en Francia!, ¿no?’. De Guerra y paz, como no me asustaban los libros largos, yo decía: ‘¡Ay, qué bien, sobre las guerras napoleónicas...!’ Entonces, son novelas muy existencialistas, pero yo cuando las leí lo hice quedando solamente con la parte más de aventura... Es una pena, porque habría disfrutado mucho de las novelas juveniles, pero ya directamente empecé con novela adulta.

Años en Compostela

Aquella novela juvenil Nube de paraguas, hace pensar en Santiago, ciudad muy de paraguas...

Cuando me mudé a Compostela, en 2015, recuerdo que yo vivía por el campus norte e iba yo tan feliz a comprar al mercado y, de repente, me dice un amigo: ‘No salgas porque hoy va a haber una ciclogénesis explosiva’, pero, yo como andaluz, pensé: ‘¿Ciclogénesis explosiva? Eso será una lluvia que ellos la llaman así...’ Y... ¡Me pillo una tromba...!, que llegué a mi casa calao, calao, calao, y ahí comprendí la necesidad de estar alerta en Galicia porque, en cualquier momento podías empaparte..., pero, eso forma parte del paisaje de Galicia... Yo Santiago, lo siento por los compostelanos, no la disfruto con el cielo despejado. A Santiago le pega el cielo encapotado, al igual que a París, que le pega el cielo de nubes blancas, ¿no? A mi el paisaje de Galicia me inspira mucho y por eso he vuelto tantas veces, porque me es cobijo, la lluvia, el clima frío, la humedad, la piedra, la naturaleza, me inspira mucho...

Y durante esos tres años y algo en Compostela, también se cobijó en las bibliotecas de Santiago.

Sí. He escrito tres novelas de realismo mágico, la primera Emilio y Octubre (Editorial Dos Bigotes) la escribí entre el Pedroso y Fonseca. Luego, La península de las casas vacías, la escribí, sobre todo, en la Facultad de Historia (USC), pero también me iba a la Conchi de madrugá, y de la última, La ciudad de las luces muertas, terminé la parte final en la Ciudad de la Cultura, justo hace dos veranos, en agosto, porque yo vuelvo a Santiago cada verano, y en agosto cierran todas las bibliotecas salvo la de la Ciudad de la Cultura. Y me iba hasta allí con el autobús, ya veces, con un amigo... De modo que estoy muy unido a Santiago y a sus bibliotecas.

Se confiesa escritor de tempo sereno. ¿Ha ido cambiando su proceso de creación a lo largo de los últimos años?, ¿es de usar moleskine, tablet, audios...?

Tengo mi agenda en papel. Antes no tenía smartphone, pero me publicó la editorial y casi me compran uno hace año y medio... Intento mantenerme en la analogía porque creo que te permite que la vida vaya un poquito más lenta, con menos estímulos, pero tampoco lo consigo del todo, pero sí que es cierto que cuando escribo... escribo, o sea, ahora estoy de promoción y llevo dos años sin escribir nada. Lo que he hecho es reescribir La ciudad de las luces muertas, para presentarla al premio.

Artículos de prensa sí escribe...

Sí, sí, pero, bueno, eso otra cosa. Eso no tiene nada que ver con la literatura... Hago como un dique mental y entonces, no escribo absolutamente nada y ya cuando me voy fuera de una ciudad que no me recuerda mi trabajo, en este caso, siempre era a Galicia, y ahora, en enero del año que viene me quiero ir a la República Checa, porque me apetece vivir en Praga, pues, allí ya abriré el dique y empezaré a escribir, pero cuando escribo, le tengo que dedicar todas las horas al texto y toda mi obsesión, y no podría ahora porque ahora estoy todo el rato en Renfe.

Trío progresista

En sus redes sociales, hay una foto reciente donde comparte mesa con el hispanista Ian Gibson y cineasta Fernando León de Aranoa; el primero gran admirador de Santiago, tanto que nos dijo en una entrevista que pensaba tener casa en Galicia, y el segundo, con amigos en esta tierra desde su juventud, ¿de qué hablaron en esa reunión?

Somos los tres del barrio de Lavapies, aquí en Madrid, y compartimos muchas cosas. Los tres somos progresistas, creemos en el progreso y con nuestro discurso intentamos que la sociedad sea mejor, intentar que el otro reflexione. Apostamos por el diálogo, todas esas cosas las compartimos y somos muy creativos los tres también, e hicimos muy buenas migas. Hace año y medio que nos conocimos y, de vez en cuando, quedamos y quedamos justo para celebrar el año nuevo y para ponernos al día, ver cómo estábamos y para acompañarnos un poquito...

Generaciones bien dispares, por cierto: De Aranoa (Madrid, 1968), Gibson (Dublín, Irlanda, 1939)...

Sí, tres generaciones muy distintas, pero, en realidad no se nota la edad, porque Gibson tiene un espíritu igual que el mío y Fernando igual. Son muy nobles, cualquiera que les conozca, y a unos les caerá mejor o peor pero, hay una cosa que tienen ambos, y es que son personas muy nobles, honestas buenas personas. Y yo intento rodearme de gente noble, es lo único que me recuerdo mucho.

Hablando de León de Aranoa y el cine, ¿cuántas ofertas hay para adaptar sus libros al entorno audiovisual? Vive un momento de gran repercusión mediática, lo que conlleva muchos contactos y quizá hasta se pueda permitir el lujo de descartar cosas...

Sí, La Península... ya está en ciernes, ya se está preparando la serie, no puedo decir con quien todavía. Se anunciará pronto, pero ya lleva un tiempo que se está preparando y, todo apunta, a que no va a ser el único proyecto. Yo creo que, con el tiempo, estas tras novelas en realismo mágico se llevarán al cine o al audiovisual... Y es bonito porque son novelas muy visuales. Si fuera novelas más intimistas, con menos carga visual, probablemente lo habría dudado, pero son tan, tan, tan visuales, que me apetece a mí también ver como se plasman en cine, así que... ¡Yo, feliz!

Serie de televisión

Ante las adaptaciones literarias, hay quien escribe el libro y se desentiende del proyecto y quien se implica hasta visitar los rodajes, ¿en su caso?

Yo tengo una postura de curiosidad, no de acompañamiento... Yo daré total libertad a quienes la realicen. Si he firmado con ellos es porque confío en ellos, en su trabajo, entonces, no tienen que darme más garantía que esa y les daré libertad... Estaré disponible por si necesitan consejo, pero, en ningún momento yo les diré que se deba hacer de una manera o de otra, lo que sí que he pedido a la persona que dirigirá es hacer un pequeño cameo. Me gustaría salir tocando el acordeón en mitad de una batalla, bueno, por la noche, cuando están los soldados tranquilos, tocando alguna canción de la época, pero, salvo esto, no me meteré para nada en la serie. Dejaré total libertad.

¿Una recomendación cultural para concluir?

Esta tarde (por ayer) voy a ver una adaptación que han hecho en baile para teatro de La muerte y la primavera, mi obra favorita de la literatura universal, escrita por Mercè Rodoreda, y la voy a ver con Silvia Abril, que viene hasta aquí, hasta Madrid, y la veremos juntos. Y es una adaptación que recomiendo.

Cuando cantaba en Santiago

En su etapa compostelana como trovador callejero por la Zona Vieja, ¿interpretaba algunas canciones gallegas?

Todos los días de todos los veranos de mi vida cuando vivía en Santiago, cuando cantaba debajo del arco del Palacio (de Xelmírez), donde cantaba todas las noches desde julio hasta septiembre, siempre cantaba canciones gallegas, sobre todo, muchas de mis preferidas son de Luar na Lubre, pero sobre todo, de Amancio Prada, me fascina su timbre, su voz, sus melodías, sus canciones, y cantaba muchas canciones suyas. Siempre intentaba terminar cantando Negra sombra, y Negra sombra la he cantado mucho en actos, recuerdo, en Madrid, en la librería Sin Tarima, para el día de La revolución de los claveles, canté varios fados y aunque Negra sombra no es un fado, me pareció buena idea terminar cantándola porque tiene una melodía preciosa y también en fiestas con amigos termino cantando alguna canción gallega.

