Se cumplen 20 años de la llegada de los primeros 'papeles de Salamanca' a Catalunya

La llegada de los primeros 'papeles de Salamanca' al Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), ubicado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), cumple este sábado 20 años, cuando el 31 de enero de 2006 lo hicieron documentos que pertenecían a la Generalitat republicana.

Ese día llegaron procedentes del Archivo General de la Guerra Civil -ahora Centro Documental de la Memoria- unas 500 cajas de documentos, dando cumplimiento a la Ley de Restitución a la Generalitat de los documentos incautados por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (DERD) franquista en la Guerra Civil, que se había aprobado el noviembre anterior.

Los documentos salieron de Salamanca el 19 de enero de 2006 de madrugada con dirección a Madrid, donde quedaron custodiados en la cámara acorazada del Ministerio de Cultura, pero al día siguiente la Audiencia Nacional paralizó el traslado, por un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Salamanca.

Seis días después, el 26 de enero, tras varios días de deliberaciones y de escuchar a las partes, los magistrados de la Audiencia Nacional autorizaron por unanimidad el traslado de los documentos a Catalunya.

34.000 documentos pendientes

La directora del ANC, Pilar Cuerva, ha recordado a Europa Press el esfuerzo técnico iniciado en la década de los años 80 para identificar, inventariar y tratar archivísticamente los documentos confiscados y llevados a Salamanca en 1939, de los que "todavía queda pendiente cerca de un 5% del total" para completar el traslado.

Ha dicho que se trata de unos 34.000 documentos relacionados con Orden público generados por la Generalitat a partir de mayo de 1937, logias masónicas, documentación municipal y documentos de la Causa General.

"La cantidad, no por pequeña dejar de ser significativa y relevante para poder cerrar uno de los procesos más importantes de reparación y de restitución de documentos realizada a titulares y herederos de familias, instituciones y entidades reprimidas por el Estado franquista", ha dicho.

Otros traslados

Tras este traslado de los primeros 'papeles de Salamanca', se produjeron otros de documentación de la Generalitat y de entidades y personas privadas en 2008, en 2010, 2011, 2014 y el último en 2021, según ha explicado a Europa Press el portavoz de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes.

En total, se han trasladado a Catalunya 1.703 cajas de documentos, 1.083 libros, 15 carteles, 10 mapas y planos, 258 fotografías, 10 sellos postales y 10 banderas, y Cruanyes ha dicho que el proceso "no está acabado, faltan flecos".

Cruanyes ha estimado que queda por restituirse un 5% de la documentación, y ha dicho no entender que con la ley de 2005 sumada a la ley de memoria democrática de 2022 que reconoce a los gobiernos y corporaciones como víctimas de la represión franquista no se concluya el proceso: "20 años son demasiados", ha dicho.

Ha pedido que se vuelva a reunir la comisión mixta, que según él no lo hace desde 2021, y ha reclamado al Ministerio de Cultura que muestre "sensibilidad con la memoria histórica con hechos".

Ha aplaudido, sin embargo, el "trabajo inmenso" desde el ANC en la digitalización del fondo y permitir su acceso a través de la red, y en facilitar que los herederos pudiesen recuperar documentación de privados.