Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados sorteo Champions playoffsPeaje C32CienciaRodaliesRenfeR2 RodaliesKevin WarshCarlos AlcarazBarcelonaViento CatalunyaElecciones Aragón
instagramlinkedin

Teatro

El TNC abre la convocatoria para elegir a la nueva dirección artística del teatro público

Carme Portaceli, en octubre de 2023.

Carme Portaceli, en octubre de 2023. / Manu Mitru

EFE

EFE

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El consejo de administración del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha abierto la convocatoria pública para la elección de la nueva dirección artística de la institución, que ocupa desde septiembre de 2021 Carme Portaceli. Portaceli (Valencia, 1955) se convirtió ese año en la primera mujer en ocupar el cargo de directora artística del TNC, por un período de seis temporadas, tras los sucesivos mandatos de Josep Maria Flotats, Domènec Reixach, Sergi Belbel y Xavier Albertí. Según ha informado el TNC, el proceso de selección se iniciará este viernes, 30 de enero, y el plazo de presentación de candidaturas finalizará el 20 de febrero de 2026.

A principios de febrero, el consejo de administración aprobará la composición de la comisión de valoración de las candidaturas, una comisión que estará formada por personas de reconocido prestigio en el ámbito de la cultura y las artes escénicas. El proceso, que consta de varias fases, detalladas en la convocatoria, se cerrará en junio de 2026, cuando se comunicará la resolución del consejo de administración.

La convocatoria tiene como objetivo seleccionar a la persona que asumirá la dirección artística del TNC para un mandato inicial de cuatro temporadas, desde la 2027-2028 hasta la 2030-2031, un período que se podrá prorrogar hasta tres temporadas más, de 2031 a 2034, si así lo acuerdan las partes.

La dirección artística depende jerárquicamente del consejo de administración y ejerce sus funciones en coordinación con la dirección ejecutiva del TNC, responsable de la gestión de los recursos financieros, patrimoniales, personales y tecnológicos de la entidad.

Desde 1996

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) es un teatro público creado por el Departamento de Cultura de la Generalitat que inició su actividad en noviembre del año 1996. El TNC ha presentado 30 temporadas con unas programaciones que, tanto en las tres salas como también en gira, han ofrecido un gran abanico de propuestas artísticas, desde obras del ámbito teatral catalán y del repertorio universal, hasta las creaciones más contemporáneas de teatro, danza, circo, música y de todos los lenguajes escénicos.

Noticias relacionadas

Actualmente, el TNC gestiona un presupuesto en torno a los 17 millones de euros, una financiación que se obtiene mediante las aportaciones de la Generalitat, los ingresos producto de la actividad propia del TNC, y los ingresos procedentes del patrocinio y el mecenazgo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nace la campaña 'Boicot a Spotify', que reúne a 80 creadores: de Clara Peya a Salvador Sobral
  2. Spotify responde a la campaña de boicot subrayando que no invierte en 'tecnología militar' ni crea música con IA
  3. Josh Safdie, director de ‘Marty Supreme’: 'Timothée Chalamet tiene una ambición formidable, y se va a comer el mundo
  4. Marta Belmonte ('Sueños de libertad'): 'Hay gente que opina y te hace daño en una producción y no puedes hacer nada
  5. Crítica de 'Los Bridgerton (temporada 4, parte 1)': el amor no entiende de clases
  6. Lluís Llach: 'Los cantantes catalanes íbamos al Estado español como si fuéramos profetas
  7. Un clamor acusatorio, emotivo y lúdico por Palestina en el Palau Sant Jordi (y con Rosalía como invitada sorpresa)
  8. Concierto por Palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en directo

Así es el 'spot' de los Premios Goya en Barcelona con Rigoberta Bandini y Luis Tosar

Así es el 'spot' de los Premios Goya en Barcelona con Rigoberta Bandini y Luis Tosar

El Museo Diocesano de Barcelona reúne obras de Tiziano, Zurbarán, Goya y Sorolla en una exposición sobre la espiritualidad

El Museo Diocesano de Barcelona reúne obras de Tiziano, Zurbarán, Goya y Sorolla en una exposición sobre la espiritualidad

Luis Fernández, nuevo presidente de Universal Music Spain

Luis Fernández, nuevo presidente de Universal Music Spain

Así será el concierto por Palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Así será el concierto por Palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona

El TNC abre la convocatoria para elegir a la nueva dirección artística del teatro público

El TNC abre la convocatoria para elegir a la nueva dirección artística del teatro público

Crítica de 'Maria Magdalena' (TNC): Una Magdalena sin levadura

Crítica de 'Maria Magdalena' (TNC): Una Magdalena sin levadura

Sam Raimi jura fidelidad a la comedia negra y al terror con ‘Enviad Ayuda’, su nuevo thriller de supervivencia

Sam Raimi jura fidelidad a la comedia negra y al terror con ‘Enviad Ayuda’, su nuevo thriller de supervivencia

'Push!', un canto a la paz inspirado en Simon Gronowski, el niño que escapó del tren de la muerte

'Push!', un canto a la paz inspirado en Simon Gronowski, el niño que escapó del tren de la muerte