El TNC abre la convocatoria para elegir a la nueva dirección artística del teatro público

El consejo de administración del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha abierto la convocatoria pública para la elección de la nueva dirección artística de la institución, que ocupa desde septiembre de 2021 Carme Portaceli. Portaceli (Valencia, 1955) se convirtió ese año en la primera mujer en ocupar el cargo de directora artística del TNC, por un período de seis temporadas, tras los sucesivos mandatos de Josep Maria Flotats, Domènec Reixach, Sergi Belbel y Xavier Albertí. Según ha informado el TNC, el proceso de selección se iniciará este viernes, 30 de enero, y el plazo de presentación de candidaturas finalizará el 20 de febrero de 2026.

A principios de febrero, el consejo de administración aprobará la composición de la comisión de valoración de las candidaturas, una comisión que estará formada por personas de reconocido prestigio en el ámbito de la cultura y las artes escénicas. El proceso, que consta de varias fases, detalladas en la convocatoria, se cerrará en junio de 2026, cuando se comunicará la resolución del consejo de administración.

La convocatoria tiene como objetivo seleccionar a la persona que asumirá la dirección artística del TNC para un mandato inicial de cuatro temporadas, desde la 2027-2028 hasta la 2030-2031, un período que se podrá prorrogar hasta tres temporadas más, de 2031 a 2034, si así lo acuerdan las partes.

La dirección artística depende jerárquicamente del consejo de administración y ejerce sus funciones en coordinación con la dirección ejecutiva del TNC, responsable de la gestión de los recursos financieros, patrimoniales, personales y tecnológicos de la entidad.

Desde 1996

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) es un teatro público creado por el Departamento de Cultura de la Generalitat que inició su actividad en noviembre del año 1996. El TNC ha presentado 30 temporadas con unas programaciones que, tanto en las tres salas como también en gira, han ofrecido un gran abanico de propuestas artísticas, desde obras del ámbito teatral catalán y del repertorio universal, hasta las creaciones más contemporáneas de teatro, danza, circo, música y de todos los lenguajes escénicos.

Actualmente, el TNC gestiona un presupuesto en torno a los 17 millones de euros, una financiación que se obtiene mediante las aportaciones de la Generalitat, los ingresos producto de la actividad propia del TNC, y los ingresos procedentes del patrocinio y el mecenazgo.