Sam Raimi jura fidelidad a la comedia negra y al terror con ‘Enviad Ayuda’, su nuevo thriller de supervivencia

A los más familiarizados con el estilo de Sam Raimi no les pillará por sorpresa su nueva película. El director estadounidense ha vuelto a la gran pantalla con ‘Enviad Ayuda’, un thriller de supervivencia que explora los límites del ser humano en situaciones extremas y que obliga a reflexionar sobre los roles de poder en la sociedad. La película, estrenada este viernes, aleja a Raimi del género de los superhéroes al mismo tiempo que mantiene algunos de los ingredientes que más le han acompañado en su dilatada carrera: el humor negro, las dosis de terror y las escenas de violencia explícita.

El argumento de la película es simple: Linda Liddle (Rachel McAdams), una brillante e incansable trabajadora de una multinacional, sufre el menosprecio diario de su jefe, Bradley Preston (Dylan O’Brien), un hijo de papá soberbio y arrogante. El punto de inflexión llega cuando los dos se convierten en los únicos supervivientes de un accidente de avión y se ven obligados a convivir en una isla desierta. Linda resulta tener excelentes dotes de supervivencia, algo de lo que carece por completo su superior y que le permite dar la vuelta, de forma macabra, a su papel de subordinada.

Sam Raimi, Dylan O'Brien y Rachel McAdams en pasado enero, cuando Rachel McAdams recibió su estrella en el paseo de Hollywood. / Associated Press/LaPresse / LAP

Roles de poder

El nuevo rol de Linda en la jerarquía social es llevado al extremo y se convierte en una suerte de venganza contra Bradley, algo que lleva al espectador a plantearse hasta qué punto el poder puede sacar lo peor de cada uno. “Linda es la desvalida y la persona a la que el público apoya, pero cuando se encuentra en una posición de poder, también se corrompe. Sucumbe a la corrupción del poder, algo que obliga a cambiar de lealtades muy rápidamente”, asegura Raimi en una entrevista con EL PERIÓDICO en Londres.

El argumento se retuerce a medida que avanza la película, hasta el punto que resulta difícil empatizar con los dos protagonistas. Algo provocado a conciencia por Raimi y por los dos guionistas, Damian Shannon y Mark Swift. “Los dos guionistas crearon una situación en la que el público no sabe lo qué va a ocurrir y yo decidí reforzar eso como director. La mejor forma de hacerlo no era con giros en la trama, sino haciendo que los espectadores cambien de opinión sobre a quién deben apoyar. Y luego pensé, ¿y si vuelvo a cambiarlo? Esto crea una sensación de incertidumbre en el público”, asegura el director.

Violencia explícita

Los giros argumentales están regados de numerosas dosis de terror y de violencia explícita, entre ellas una sangrienta batalla entre la protagonista y un cerdo salvaje al que intenta cazar para sobrevivir. Una escena que saca a relucir el gore caricaturesco propio de Raimi y que remite al espectador a sus primeras películas de serie B, incluida la saga de ‘The Evil Dead’, la cual ha pasado a la categoría de cine de culto. “Necesitábamos que Linda probara sangre para demostrar el tipo de mujer en el que se convierte. Así que hicimos que el animal fuese muy peligroso y aterrador para dar cuenta de los desafíos a los que se enfrenta”, explica.

Noticias relacionadas

A la violencia explícita y a los episodios de terror se suman momentos cómicos que ayudan a aligerar una trama que avanza de forma sostenida y que acompaña al espectador hacia un final inesperado. Todo con la interpretación soberbia de Rachel McAdams, quien ya trabajó con Raimi en ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’, y de un Dylan O’Brien que está a la altura de las expectativas. El director consigue combinar todos estos elementos en su justa medida, ofreciendo un producto distinto sin dejar de lado su esencia.